إصابة 5 أفراد بالتسمم تناولوا وجبة كشري فاسدة

قررت نيابة مركز الفيوم ، أخذ عينات من أمعاء 5 أفراد أصيبوا بتسمم غذائى أثر تناولهم وجبة كشرى فاسدة ، لأرسالها الى المعمل المركز بوزارة الصحة ، والتحفظ على الأطعمة التى تناولها أفراد الاسرة بمحل الكشرى بالقرية .

كان اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا من العميد محمد تعيلب مامور مركز شرطة الفيوم بالحادث.

تبين من التحقيقات أن أسرة مكونة من 5 أفراد بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم ، قد تناولوا وجبة كشرى من أحدى محلات القرية ، فشعروا بمغص وقئ شديدين عقب تناولهم وجبة الكشرى .

والمصابين هم "علي عبد الحميد ( 64 سنة ) ، هاني علي ( 35 سنة )، أسماء أحمد ( 33 سنة )، محمد هاني (10 سنوات ) ، أحمد هاني (4 سنوات ) .

تم نقل المصابين الخمسة بسيارات الاسعاف الى مستشفى الفيوم العام ، لإجراء الإسعافات اللازمة لهم .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل إلى نيابة مركز الفيوم التى أصدرت قرارها المتقدم .