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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع سامح شكري القضية الفلسطينية

الخارجية الأمريكية: بلينكن بحث مع سامح شكري القضية الفلسطينية

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره المصري، سامح شكري القضية الفلسطينية.

 

وأضافت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن "بلينكن تحدث هاتفيًا مع شكري بشأن التصعيد في فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة".

 

وتابعت: "الوزير بلينكن شدد على ضرورة خفض التصعيد من كل الأطراف، والذي أودي بحياة العديد من المدنيين بمن فيهم الأطفال".

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وأشار البيان إلى أن الوزير شكري وبلينكن أكدا أهمية التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر، لافتًا إلى أن الوزير الأمريكي شكر مصر على جهودها الحثيثة في خفض التصعيد.

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