المصري للشئون الخارجية يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة.. فيديو

قال السفير صلاح حليمة، نائب المجلس المصري للشئون الخارجية، إنه يجب التعامل مع موقف الإدارة الأمريكية تجاه سد النهضة بكثير من التركيز والوعي.



وأضاف "حليمة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الموقف الأمريكي بدعوته إلى إجراء مفاوضات عاجلة، يدعونا للتفكير أنه على أي أساس ستكون المفاوضات، هل نحن أمام مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم شامل منصف وعادل لجميع الأطراف ويراعي معامل الأمان طبقا للمعايير الدولية".



وتابع: "إذا كانت المفاوضات ستصل بنا إلى هذه الاتفاقيات فنحن نستطيع أن نقول أننا متفقون، أما إذا كان الهدف هو التوصل لاتفاق جزئي يتعلق بالملء فقط وليس بالملء والتشغيل فهذا يعد فرضا للأمر الواقع وهو أمر مرفوض من قبل مصر والسودان مسبقا".



وأوضح نائب المجلس المصري للشئون الخارجية، أنه يجب أن تكون الرؤية اتفاق قانوني ملزم وشامل يتعلق بالملء والتشغيل".

