بعد التصعيد بين المقاومة والاحتلال .. ماذا حدث لخطة كوشنر للسلام في الشرق الأوسط؟

مع تصاعد التوترات الأعنف منذ سنوات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، استدعى الكاتب الأمريكي ديفيد أنديلمان في مقال عبر "سي إن إن" خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن" ليسأل:"ماذا حدث لخطة سلام جاريد كوشنر؟".

في العام الماضي، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطتهما للسلام في الشرق الأوسط في البيت الأبيض. الآن، بعد 16 شهرًا، يقول الكاتب السياسي المخضرم إن السؤال الذي يجب طرحه هو ما إذا كانت هذه الخطة قد نجحت على الإطلاق؟

وقال: في البداية، بالطبع، بدا الأمر وكأنه نجاح هائل. على الرغم من أن الممثلين الفلسطينيين رفضوا الخطة بأكملها منذ البداية ورفضوا الانخراط في أي جانب من جوانب إنشائها، فإن اثنين من أعداء إسرائيل في المنطقة، البحرين والإمارات العربية المتحدة، يليهما المغرب والسودان، عكسوا أجيالًا من العداء. وفتحت علاقات دبلوماسية وسمحت في النهاية برحلات جوية تجارية.

ومع ذلك، منذ البداية، كانت هناك بعض العلامات المشؤومة. الخطة، فيما أصبح يعرف برؤية جاريد كوشنر للسلام - تكريما لجهود صهر الرئيس السابق - موضحة في خريطة مفصلة لإسرائيل لوقف التوسع في أي نشاط استيطاني جديد في جزء كبير من الضفة الغربية دون موافقة أمريكية، وهو ما أكد كوشنر أنه لن يتم منحه "لبعض الوقت". (ومع ذلك، سمحت الخطة لإسرائيل بضم مستوطناتها الحالية في الضفة الغربية - في انتهاك للقانون الدولي).

في الواقع ، زعمت سلسلة من "نقاط الحوار"، التي أرسلها كوشنر ووزارة الخارجية إلى جميع السفارات الأمريكية، والتي حصلت عليها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية ونشرتها، أن "إسرائيل وافقت على مواءمة سياساتها مع هذه الرؤية لمدة أربع سنوات على الأقل، بما في ذلك تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية في المناطق التي تحددها هذه الرؤية لدولة فلسطين المستقبلية".

للأسف، نتنياهو، الذي يواجه الآن احتمالات إجراء انتخابات خامسة في غضون عامين بعد فشله في تشكيل حكومة، لم يحترم هذا الأمر كثيرًا. استمر الزحف الاستيطاني. وحث بيان مشترك صدر في وقت سابق من الشهر الجاري عن خمس دول أوروبية (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا) على وقف توسعة 540 منزلاً جديداً في الضفة الغربية، وطالب إسرائيل "بوقف سياستها المتمثلة في التوسع الاستيطاني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة".

مصاحبة لهذه الأعمال الاستفزازية، اشتدت الاحتكاكات مع الفلسطينيين، مما أدى الآن إلى ما يهدد بالتحول إلى حرب شاملة. يبدو أن الشرارة المباشرة للمحادثات العنيفة هي تصرفات الشرطة الإسرائيلية التي أطلقت قنابل الصوت داخل المسجد الأقصى في القدس، أحد أقدس الأماكن في المدينة، يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، اشتبكت الشرطة الإسرائيلية أيضًا مع فلسطينيين بسبب إخلاء عدد من العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس. في حين أن الهجوم على المسجد وعمليات الإخلاء في القدس ربما كانا السببين الأكثر إلحاحًا، إلا أن التوسع الكلي للمستوطنات، ما مر دون رادع، وفّر جوًا كان بمثابة تيار خفي سام.

لم تقل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الكثير عن رؤية السلام، على الرغم من أن كوشنر نفسه، في مقال رأي في "وول ستريت جورنال" في مارس، وصف الصراع العربي الإسرائيلي المستمر بأنه "ليس أكثر من نزاع عقاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا داعي لتعطيل علاقات إسرائيل مع العالم العربي الأوسع. وبالانتقال إلى الاقتراحات حول الكيفية التي يمكن أن يتقدم بها بايدن ، أوضح: "الجدول جاهز. إذا كانت ذكية، فإن إدارة بايدن ستنتهز هذه الفرصة التاريخية لإطلاق العنان لإمكانات الشرق الأوسط، والحفاظ على أمن أمريكا، ومساعدة المنطقة على طي صفحة جيل من الصراع وعدم الاستقرار". يعلق الكاتب على كلام كوشنر ويقول إنه لسوء الحظ، بعض هذه الأعمال العقارية بالتحديد هي التي سممت الأجواء المشحونة دائمًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويقول الكاتب إن: الأمل الحقيقي الوحيد على المدى القريب هو للمتخصص المخضرم في شؤون الشرق الأوسط هادي عمرو، المبعوث الخاص الذي أرسله وزير الخارجية أنتوني بلينكين هذا الأسبوع إلى إسرائيل، لإيجاد طريقة لإعادة إسرائيل إلى موقع يدفع أكثر من مجرد كلام. للعناصر الأساسية في اقتراح كوشنر. وأشار بلينكين في إرساله إلى أن عمرو "سيحث نيابة عني ونيابة عن الرئيس بايدن على وقف تصعيد العنف. نحن نركز بشدة على هذا الأمر". لكنه أضاف بعد ذلك أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحل الدولتين. هذا العنف يأخذنا بعيدًا عن هذا الهدف".

ويوضح: يعني حل الدولتين أن الفلسطينيين سيحصلون في نهاية المطاف على وطنهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإخراجهم من سطوة السيطرة الإسرائيلية. قد يعني البديل قيام دولة إسرائيلية واحدة تضم العرب الفلسطينيين كمواطنين. ومع ذلك، تشير الاتجاهات الديموجرافية إلى أنه في نهاية المطاف، يمكن أن يصبح الفلسطينيون أغلبية، مما يضع الدولة اليهودية في وضع لا يختلف عن وضع جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري - أقلية تحكم أغلبية معادية ومتنامية. ويهدد الزحف الاستيطاني بتقليص الأراضي الفلسطينية شيئًا فشيئًا، مما يؤدي إلى وضع راهن سام وغير قابل للإلغاء.

في الوقت الحالي، بعيدًا عن العنف الذي يشل إسرائيل وغزة، أحبس أنفاسي أيضًا بشأن ما يمكن أن تفعله الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. في حين أن هناك مزايا تجارية كبيرة - خاصة فيما يتعلق بالتجارة والسياحة - بالنسبة لهم في الحفاظ على العلاقات، فإن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والآن في الضربات اليومية على غزة (ردًا على الهجمات الصاروخية اليومية لحركة حماس على إسرائيل) قد تثبت أنها مكلفة للغاية.

وقال الكاتب: نأمل أن يستقر الوضع قبل اتخاذ أي إجراءات لا رجعة فيها. أعترف، لدي مصلحة شخصية في هذا. ابنة أخي العزيزة وزوجها يخططان للهجرة إلى إسرائيل في الشهر المقبل، وسيولد طفلهما هناك. صلاتي ألا يجبروا على الوصول إلى أمة تشتعل فيها النيران.

يتحتم على حكومة نتنياهو إظهار استعدادها للالتزام بالاتفاقيات الدولية الهامة، لا سيما فيما يتعلق بوقف توسيع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. يمكن لمثل هذا إظهار النوايا الحسنة أن يكون بناءً فقط، حتى لو أدى إلى إزاحة بعض المتشددين الذين يعارضون مثل هذه التحركات من ائتلاف نتنياهو ويعقد جهوده للاحتفاظ بالسلطة.

لقد لعب أي عدد من الرؤساء الأمريكيين أدوارًا رئيسية في تحقيق، إن لم يكن السلام، درجة من الاستقرار على الأقل في الأراضي المقدسة. الآن قد يكون الوقت قد حان لبايدن لبذل مساعيه الحميدة لتؤتي ثمارها. إنها معادلة معقدة بالتأكيد. من الواضح أن نتنياهو وبايدن على خلاف حول بعض القضايا المركزية في المنطقة، لا سيما هدف الرئيس المتمثل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي يعتبره نتنياهو لعنة. لكن لفتة حازمة، أكثر من مجرد استهزاء، قد تكون ضرورية من جانب نتنياهو إذا لم يكن على الإسرائيليين والفلسطينيين الانزلاق بعمق في عنف أكثر تدميراً.