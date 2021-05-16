سامح شكري: مصر تسعي لتوفير أكبر قدر من الرعاية للفلسطينين

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية للفلسطينيين، مشيرا إلي أن أن القضية الفلسطينية ستتصدر مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس ماكرون



وأشار سامح شكري خلال لقائه مع الإعلامية الهام نمر على قناة “إكسترا نيوز ” إلي أن العلاقات بين مصر وفرنسا متميزة للغاية، وأن التنسيق مستمر بين الجانبين في العديد من المجالات.



وأوضح وزير الخارجية خلال كلمته بقناة إكسترا نيوز،أن التنسيق بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أعلى مستوى.



واضاف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأحد، أن مصر لا ترى سبيلا لتحقيق السلام بالمنطقة إلا بحصول الفلسطينيين على دولتهم.

وتابع: "يجب تكثيف الجهود لوقف العمليات العسكرية والاستفزازات في القدس، ومن المهم إعادة تفعيل اللجنة الرباعية لدعم الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات".

