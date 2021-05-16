إصابة 3 أشخاص فى تصادم جرار زراعى مع سيارة أجرة بالفيوم

قررت نيابة مركز الفيوم انتداب مفتش أدارة مرور الفيوم لإعداد تقرير فنى عن حادث تصادم جرار زراعى وسيارة أجرة بطريق أبو عش الفيوم بالقرب من قرية رحمى التابعة لمركز الفيوم ، والذى أصيب خلاله 3 اشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج

تلقى اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم أخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث.

وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة تصادم جرار زراعى وسيارة أجرة بطريق أبو عش الفيوم بالقرب من قرية رحمى التابعة لمركز الفيوم

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بأصابات متفرقة وهم محمد رشاد ( 33 سنة ) ، وشيماء سيد (43 سنة ) ، فارس فادى 18 سنة .

تم نقل المصابين الثلاثة بسيارات الأسعاف الى مستشفى الفيوم العام.

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة مركز الفيوم التى أصدرت قرارها المتقدم .