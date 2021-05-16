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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى تصادم جرار زراعى مع سيارة أجرة بالفيوم

صدى البلد

قررت نيابة مركز الفيوم انتداب مفتش أدارة مرور الفيوم لإعداد تقرير فنى عن حادث  تصادم جرار زراعى وسيارة أجرة  بطريق أبو عش الفيوم  بالقرب من قرية رحمى  التابعة لمركز الفيوم ، والذى أصيب خلاله 3 اشخاص بإصابات متفرقة وتم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج

 

تلقى اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم أخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث.

 

وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع نتيجة تصادم جرار زراعى وسيارة أجرة بطريق أبو عش الفيوم بالقرب من قرية رحمى  التابعة لمركز الفيوم

أسفر الحادث عن  إصابة 3 أشخاص بأصابات متفرقة وهم محمد رشاد ( 33 سنة ) ، وشيماء سيد (43 سنة ) ، فارس فادى 18 سنة . 

تم نقل المصابين الثلاثة بسيارات الأسعاف  الى مستشفى الفيوم العام.

أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل بطريق الفيوم القاهرة

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة مركز الفيوم التى أصدرت قرارها المتقدم .

اصابة 3 اشخاص تصادم جرار زراعى سيارة أجرة تصادم

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