ميلان يتعادل سلبيا مع كالياري في الدوري الإيطالي

سقط فريق ميلان في فخ التعادل السلبي مع كالياري، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم " سيريا إي".

ميلان حاول طيلة أحداث المباراة هز شباك كالياري، لكنهم فشلوا في التسجيل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة ٧٦ في المركز الثالث، فيما رفع كالياري رصيده للنقطة ٣٧ في المركز السادس عشر.

ويواجه ميلان في المباراة المقبلة فريق أتالانتا الذي ضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا، وسيتوجب على ميلان تحقيق الانتصار للتأهل للتشامبيونزليج دون النظر لنتائج منافسيه نابولي ويوفنتوس.