السفير ماجد عبد الفتاح: مجلس الأمن صوت لصالح فلسطين ماعدا هذه الدولة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن جلسة مجلس الأمن اليوم، الأحد، قررت بالإجماع اتخاذ رد فعل واضح وصريح ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي تحدث بحق الفلسطينيين.



وأضاف "عبد الفتاح”، في مداخلته الهاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن مجلس الأمن بالكامل صوت لصالح فلسطين عدا أمريكا، منوها بأن عضو الولايات المتحدة الأمريكية ناقش قضية الصواريخ التي تقوم بإطلاقها المقاومة الفلسطينية.



وأشار إلى أن الجانب العربي أكد على العنف الذي يقوم به الإسرائيليون تجاه غزة، مشددا على أن إسرائيل هي من قامت بمنع المصلين أولًا؛ ومن ثم قامت المقاومة الفلسطينية بالرد.



وأوضح أن جامعة الدول العربية طلبت رسميا من الإدارة الأمريكية، بأن تتقدم بمبادرة جديدة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مشددا على أن جامعة الدول أكدت ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وأن تتقدم بمبادرة شجاعة.