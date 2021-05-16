عاجل
أخبار الفن : بيان صارم من المهن التمثيلية لأعضائها .. وزارة الثقافة تطرح فيلما تسجيليا عن الراحل عزت العلايلي كل ما تريد معرفته عن برامج الجدارات لتدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية من سوق السفر العربي بدبي.. مصر توجه رسالة طمأنة للعالم بشأن جهود مواجهة كورونا.. إشادة إماراتية بحفل نقل المومياوات الملكية.. وجناح خاص لـ قطاعي الطيران والسياحة كتائب القسام تقصف بئر السبع.. وصافرات الإنذار تدوي في قاعدة حتسريم الجوية سكرتير عام بني سويف يقود حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير ماجد عبد الفتاح: مجلس الأمن صوت لصالح فلسطين ماعدا هذه الدولة

صدى البلد

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن جلسة مجلس الأمن اليوم، الأحد، قررت بالإجماع اتخاذ رد فعل واضح وصريح ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي تحدث بحق الفلسطينيين.
 

وأضاف "عبد الفتاح”، في مداخلته الهاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن مجلس الأمن بالكامل صوت لصالح فلسطين عدا أمريكا، منوها بأن عضو الولايات المتحدة الأمريكية ناقش قضية الصواريخ التي تقوم بإطلاقها المقاومة الفلسطينية.
 

وأشار إلى أن الجانب العربي أكد على العنف الذي يقوم به الإسرائيليون تجاه غزة، مشددا على أن إسرائيل هي من قامت بمنع المصلين أولًا؛ ومن ثم قامت المقاومة الفلسطينية بالرد.
 

وأوضح أن جامعة الدول العربية طلبت رسميا من الإدارة الأمريكية، بأن تتقدم بمبادرة جديدة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مشددا على أن جامعة الدول أكدت ضرورة الاهتمام بالقضية الفلسطينية وأن تتقدم بمبادرة شجاعة.

جامعة الدول العربية مجلس الأمن فلسطين لولايات المتحدة الأمريكية اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة على التوالي.. مجلس الأمن يفشل في إدانة إسرائيل بسبب أمريكا

مندوب مصر بالأمم المتحدة: كلمة مصر أمام مجلس الأمن كانت قوية وواضحة.. وإنهاء الاحتلال هو الحل الوحيد

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان يكتسح ريمس برباعية.. وتعادل ليل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

بايدن: سنواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو الهدوء المستدام

خذلا الملكة.. مطالبات داخل قصر باكنجهام بتجريد الأمير هاري وزوجته من الألقاب الملكية

مؤتمر باريس لدعم السودان.. كاتبة فرنسية: ملف سد النهضة سيكون حاضرا بقوة

السفير ماجد عبد الفتاح: مجلس الأمن صوت لصالح فلسطين ماعدا هذه الدولة

المصري للشئون الخارجية يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

تعطل مترو الأنفاق بمحطة الدمرداش بالخط الأول وتوقف الحركة

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

السفير ماجد عبد الفتاح: مجلس الأمن صوت لصالح فلسطين ماعدا هذه الدولة

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

معركة الكرامة.. حفتر يعلن تحرير مدينة بنغازي بشكل كامل من الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ