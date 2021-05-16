عاجل
أخبار الفن : بيان صارم من المهن التمثيلية لأعضائها .. وزارة الثقافة تطرح فيلما تسجيليا عن الراحل عزت العلايلي كل ما تريد معرفته عن برامج الجدارات لتدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية من سوق السفر العربي بدبي.. مصر توجه رسالة طمأنة للعالم بشأن جهود مواجهة كورونا.. إشادة إماراتية بحفل نقل المومياوات الملكية.. وجناح خاص لـ قطاعي الطيران والسياحة كتائب القسام تقصف بئر السبع.. وصافرات الإنذار تدوي في قاعدة حتسريم الجوية سكرتير عام بني سويف يقود حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ارحموا من في الأرض.. أحمد التهامى يعلق على أزمة مها أحمد وأمير كرارة وأحمد السقا.. شاهد

مها أحمد واحمد السقا
مها أحمد واحمد السقا وامير كرارة

نشر الفنان احمد التهامى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حول الأزمة التى اثيرت فى الفترة الأخيرة بين مها أحمد وأحمد السقا وأمير كرارة

وقال احمد التهامى : "دول أخواتي ودول أخواتي.. وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية”.

وأضاف :صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصول، وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة، ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل"

واختتم كلامه قائلًا "ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير".

أحمد التهامى 

رد أمير كرارة  

وعلق الفنان أمير كرارة، على هجوم الفنانة مها أحمد ضده والفنان أحمد السقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أمير كرارة "مها أختي ومجدي أخويا وأنا، والله ولا زعلان ولا أي حاجة، عشان فعلا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا".

وجاء هذا التعليق على المنشور الذي كتبه الفنان أحمد التهامي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي تحدث فيه عن أزمة كل من كرارة ومها أحمد.

جدير بالذكر أن الفنانة مها أحمد كتبت على موقع التواصل “فيس بوك”، "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم فى أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.

وتابعت “النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل من بطولته وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي اخته (ندل)، أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا استاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب”.

صاروخ مصري.. أحمد التهامي يسخر من سد النهضة.. شاهد

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

وأضافت "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتية للاستاذة)، يمهل ولا يهمل ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

احمد التهامي مها أحمد احمد السقا أمير كرارة مها احمد وأحمد السقا وامير كرارة

ترشيحاتنا

باريس سان جيرمان يكتسح ريمس برباعية.. وتعادل ليل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

بايدن: سنواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو الهدوء المستدام

خذلا الملكة.. مطالبات داخل قصر باكنجهام بتجريد الأمير هاري وزوجته من الألقاب الملكية

مؤتمر باريس لدعم السودان.. كاتبة فرنسية: ملف سد النهضة سيكون حاضرا بقوة

السفير ماجد عبد الفتاح: مجلس الأمن صوت لصالح فلسطين ماعدا هذه الدولة

المصري للشئون الخارجية يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

تعطل مترو الأنفاق بمحطة الدمرداش بالخط الأول وتوقف الحركة

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

السفير ماجد عبد الفتاح: مجلس الأمن صوت لصالح فلسطين ماعدا هذه الدولة

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

معركة الكرامة.. حفتر يعلن تحرير مدينة بنغازي بشكل كامل من الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ