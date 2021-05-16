ارحموا من في الأرض.. أحمد التهامى يعلق على أزمة مها أحمد وأمير كرارة وأحمد السقا.. شاهد

نشر الفنان احمد التهامى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حول الأزمة التى اثيرت فى الفترة الأخيرة بين مها أحمد وأحمد السقا وأمير كرارة.

وقال احمد التهامى : "دول أخواتي ودول أخواتي.. وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية”.

وأضاف :صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصول، وعارف إنها واحدة ست مش قادرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة، ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل"

واختتم كلامه قائلًا "ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير".

أحمد التهامى

رد أمير كرارة

وعلق الفنان أمير كرارة، على هجوم الفنانة مها أحمد ضده والفنان أحمد السقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أمير كرارة "مها أختي ومجدي أخويا وأنا، والله ولا زعلان ولا أي حاجة، عشان فعلا الموقف دا محصلش.. وبردو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخونا".

وجاء هذا التعليق على المنشور الذي كتبه الفنان أحمد التهامي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي تحدث فيه عن أزمة كل من كرارة ومها أحمد.

جدير بالذكر أن الفنانة مها أحمد كتبت على موقع التواصل “فيس بوك”، "عوضي على الله دي الجملة اللي دايما بقولها لما اتصدم فى أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا”.

وتابعت “النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل من بطولته وكان بيقنعني بدور، ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني، رغم إن الكل عارف إني زي اخته (ندل)، أما التاني كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا استاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه، طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت عوضي عليك يارب”.

وأضافت "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتية للاستاذة)، يمهل ولا يهمل ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".