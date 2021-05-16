شاهد.. هدية الرئيس لـ سيدات وأطفال مصر بمناسبة عيد الفطر

شهدت محافظات مصر خلال الأيام الماضية عدة تحركات من شباب حزب “مستقبل وطن”؛ لتوزيع هدايا الرئيس السيسي للمواطنين من الأطفال والسيدات بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومشاركتهم فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وجاءت تحركات الشباب وسط الشوارع بالمحافظات المختلفة، حيث لقاءات الأطفال والسيدات ومفاجأتهم بالهدايا التي تم وضعها في أغلفة عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقوم الشباب بتوجيه التحية والتهنئة للأطفال والسيدات بقولهم :"الرئيس بيقولك كل سنة وأنت طيب".

وظهر فى الفيديو فرحة الأطفال و السيدات، بهدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقام الأطفال بإرسالة قبلات لـ الرئيس، وذلك فى لقطة إنسانية، وقالت أحدي الأطفال : " شكرًا ياريس كل سنة وانت طيب".

