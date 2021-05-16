إبراهيم فايق بعد إصابته بكورونا: أسألكم الدعاء لعل الله يهون

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن اصابته بفيروس كورونا المستجد منذ 7 أيام، عاني فيها من أعراض الفيروس بدرجة كبيرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب إبراهيم فايق: "الحمدلله.. ٧ أيام مروا منذ إصابتي بكورونا.. تعرضت فيهم لأعراض كثيرة.. حرقان الصدر والكحة والتهاب الحلق واحمرار العين والصداع النصفي المؤلم وكافة أشكال تكسير الجسم.. بعض الأعراض زالت وبعضها مستمر.. أسألكم الدعاء لعل الله يهون.. ولعل هذه الأيام الثقال تمر بسلام".

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لإبراهيم فايق عن اصابته بفيروس كورونا، بالدعاء بالشفاء العاجل وكانت، كالاتي: