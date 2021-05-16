إبراهيم فايق بعد إصابته بكورونا: أسألكم الدعاء لعل الله يهون
كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن اصابته بفيروس كورونا المستجد منذ 7 أيام، عاني فيها من أعراض الفيروس بدرجة كبيرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب إبراهيم فايق: "الحمدلله.. ٧ أيام مروا منذ إصابتي بكورونا.. تعرضت فيهم لأعراض كثيرة.. حرقان الصدر والكحة والتهاب الحلق واحمرار العين والصداع النصفي المؤلم وكافة أشكال تكسير الجسم.. بعض الأعراض زالت وبعضها مستمر.. أسألكم الدعاء لعل الله يهون.. ولعل هذه الأيام الثقال تمر بسلام".
وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لإبراهيم فايق عن اصابته بفيروس كورونا، بالدعاء بالشفاء العاجل وكانت، كالاتي:
- شفاك الله وعافاك انشالله ترجع بالسلامه.
- شفاك الله وعفاك ربنا يتمم شفاءك على خير يارب الف سلامه.
- الف الف مليون سلامة يا هيما شفاك الله وعافاك وشدة وتزول يا كبير واجر وعافية ان شاء الله.
- اسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك شفاء لايغادر سقما ابدا.