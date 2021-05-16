رجيم سريع لحرق الدهون وإنقاص الوزن جربيه بنفسك

وزنك زاد كثيرا خلال فترة رمضان والعيد إليك رجيم سريع للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بعيد ا عن الريجيمات القاسية التى يتبعها الكثيرون تسبب مضاعفات للجسم إليك رجيم سريع لإنقاص الوزن ونسف الكرش؟ فى 10 أيام وحرق الدهون التى تراكمت طوال الأسابيع الماضية يقدم موقع "بولد سكاي الهندي".

الإفطار

بيضة مسلوقة أو نستو لايت أو قطعه جبن قريش+ 1 توست سن

أو طبق شوفان + نصف كوب لبن خالى الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغذاء

اليوم الأول والثالنى والثالث أختارى من الوجبات التالية



2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة



أو



طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز + ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة



أو



3 ملاعق مكرونة + 4 أصابع كفتة مشوي

أو

2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلاط خضراء +

أو

2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه + شريحة بطاطس مشوية

اليوم الرابع والخامس والسادس أختارى من الوجبات التالية



3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوي

2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة +طبق سلطة خضراء

طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز +2 قطعة بانيه مشوى

ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة +طبق شوربة بدون دسم



العشاء اليومى

كوب زبادي خالي الدسم + بيضة مسلوقة

يمكنك بجانب الرجيم السابق تناول المشروب التالي لتسريع حرق الدهون ونسف الدهون

قرفة أو جنزبيل بالليمون أو كمون بالليمون