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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية ينجح في إعادة يد مبتورة للحركة و الحياة

صدى البلد

 

 نجح فريق من جراحى التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور محمد مجاهد في إعادة الحركة و الحياة ليد مبتورة بآلة حادة لمريض يبلغ من العمر 20 عاما.

أوضح الدكتور محمد النحاس مدرس جراحة التجميل و الحروق و رئيس الفريق الجراحى أن المريض حضر إلي طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية في حالة حرجة نتيجة جرح قطعي بآلة حادة نتج عنه بتر شبه كامل لليد اليسرى، و علي الفور تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة من أشعات و تحاليل و صرف كميات الدم اللازمة نتيجة النزيف المتواصل، و خلال نصف ساعة بدأ فريق التخدير في عمله داخل غرفة العمليات و قام الفريق الجراحى في إعادة توصيل الأوتار و الأعصاب و الأوعية الدمويه عن طريق جهاز الجراحات الميكرسكوبيه في جراحة استمرت اكثر من ستة ساعات، و بعد الجراحة و متابعة الحالة تم التبين من إعادة الوظائف الحيوية لليد و المريض يخضع للعلاج و المتابعة بقسم جراحة التجميل بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه أشاد الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمهارات المتقدمة لأعضاء قسم جراحة التجميل و اعضاء الفريق الجراحى برئاسة الدكتور محمد النحاس، و معاونة كل من الدكتور أحمد سمير فرج، و الدكتور محمد أبو عيشة، و الدكتور بولا ناجى ، و كذلك فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة غادة علي ، و الدكتورة سمر عادل، و الدكتورة سهيلة صبري، و الدكتور محمد أبو العلا، و الدكتورة سندس نصار، و طاقم التمريض الذى ضم كل من  علاء مسعد، و  محمود جاب الله، ومروة مجدى.

و أوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة و التى تحتاج إلي مهارات متقدمة جدا، و تتميز مستشفيات جامعة المنوفية بأن تضم نخبة متميزة من الأطباء في تخصص جراحة التجميل و الجراحات الدقيقة الاخري، كما أشار سيادته إلي أنه تم إجراء الجراحة بإستخدام الميكروسكوب الجراحى لدقته العالية في مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة فهو يعطى افضل النتائج.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية مستشفيات جامعة المنوفية

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