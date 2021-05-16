فريق جراحة التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية ينجح في إعادة يد مبتورة للحركة و الحياة

نجح فريق من جراحى التجميل بمستشفيات جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور محمد مجاهد في إعادة الحركة و الحياة ليد مبتورة بآلة حادة لمريض يبلغ من العمر 20 عاما.

أوضح الدكتور محمد النحاس مدرس جراحة التجميل و الحروق و رئيس الفريق الجراحى أن المريض حضر إلي طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية في حالة حرجة نتيجة جرح قطعي بآلة حادة نتج عنه بتر شبه كامل لليد اليسرى، و علي الفور تم عمل الفحوصات الطبية اللازمة من أشعات و تحاليل و صرف كميات الدم اللازمة نتيجة النزيف المتواصل، و خلال نصف ساعة بدأ فريق التخدير في عمله داخل غرفة العمليات و قام الفريق الجراحى في إعادة توصيل الأوتار و الأعصاب و الأوعية الدمويه عن طريق جهاز الجراحات الميكرسكوبيه في جراحة استمرت اكثر من ستة ساعات، و بعد الجراحة و متابعة الحالة تم التبين من إعادة الوظائف الحيوية لليد و المريض يخضع للعلاج و المتابعة بقسم جراحة التجميل بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه أشاد الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالمهارات المتقدمة لأعضاء قسم جراحة التجميل و اعضاء الفريق الجراحى برئاسة الدكتور محمد النحاس، و معاونة كل من الدكتور أحمد سمير فرج، و الدكتور محمد أبو عيشة، و الدكتور بولا ناجى ، و كذلك فريق التخدير تحت إشراف الدكتورة غادة علي ، و الدكتورة سمر عادل، و الدكتورة سهيلة صبري، و الدكتور محمد أبو العلا، و الدكتورة سندس نصار، و طاقم التمريض الذى ضم كل من علاء مسعد، و محمود جاب الله، ومروة مجدى.

و أوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأن جراحات التجميل من الجراحات الدقيقة و التى تحتاج إلي مهارات متقدمة جدا، و تتميز مستشفيات جامعة المنوفية بأن تضم نخبة متميزة من الأطباء في تخصص جراحة التجميل و الجراحات الدقيقة الاخري، كما أشار سيادته إلي أنه تم إجراء الجراحة بإستخدام الميكروسكوب الجراحى لدقته العالية في مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة فهو يعطى افضل النتائج.