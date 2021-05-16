عاجل
أخبار الفن : بيان صارم من المهن التمثيلية لأعضائها .. وزارة الثقافة تطرح فيلما تسجيليا عن الراحل عزت العلايلي كل ما تريد معرفته عن برامج الجدارات لتدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية من سوق السفر العربي بدبي.. مصر توجه رسالة طمأنة للعالم بشأن جهود مواجهة كورونا.. إشادة إماراتية بحفل نقل المومياوات الملكية.. وجناح خاص لـ قطاعي الطيران والسياحة كتائب القسام تقصف بئر السبع.. وصافرات الإنذار تدوي في قاعدة حتسريم الجوية سكرتير عام بني سويف يقود حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام بني سويف يقود حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

قاد اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، جولة مسائية بمركز ومدينة ناصر، ضمن الجولات التفقدية اليومية التي يتم تنفيذها في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن المتابعة الميدانية لتطبيق قرارات الحكومة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وتحقيق الانضباط بالشارع السويفي والاطمئنان على مستوى الخدمات والمرافق العامة وإجراءات وجهود تحسين مستوى النظافة العامة وتلافي مشكلات نقاط تجميع القمامة.

 

وبدأت حملة السكرتير العام، بمدينة ناصر وعدد من القرى التابعة للمركز، شملت المرور على المحال التجارية والأسواق والمقاهي والكافتيريات ومحال الحلاقة وغيرها  بعدد من الميادين والشوارع، وتمت متابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، بجانب تفقد الحالة العامة بالشوارع  والمرافق العامة ومستوى النظافة ، والتي رافقه خلالها رئيس مدينة ناصر الأستاذ على يوسف ،  وعدد من مسئولى الوحدة المحلية والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

 

 وشدد السكرتير العام على الالتزام بمواعيد الغلق التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ، فى الساعة 9 مساءً ، والتي تمتد حتى 21 مايو "لمدة أسبوعين " كإجراء احترازي للحد من تداعيات عدوى فيروس كورونا ،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات"ديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية ، فضلا عن الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

 

 

بنسبة 68% من المستهدف.. توريد أكثر من 136 ألف طن قمح لصوامع بني سويف

وخلال الجولة أمر السكرتير العام بغلق عدد من المحال ، شملت مقاهي وكافيتريات ومحلات عصائر ، وأخرى للموبايلات ، مشددا على تحرير محاضر بتلك المخالفات ، ومنوها أن القرارات التي تنفذها الحكومة هي للصالح العام والغرض منها الحد من انتشار العدوى ، وتفاديا للغلق أو الحظر الكامل ، في حالة زيادة الحالات المصابة ، مؤكدا على أهمية أن يكون المواطن مساهما في دفع جهود الدولة في مواجهة تلك الأزمة، ومشددا على  أهمية التزام المواطنين بارتداء الكمامة واستعمال المطهرات وتطبيق القانون في حالة المخالفة لذلك ، حفاظا على سلام وصحة الجميع.

 

و أكد السكرتير العام على أن المحافظ " د. محمد هانى غنيم "  يتابع بشكل لحظي نتائج المتابعات الميدانية لتطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والجماهيرية التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين ، وذلك حفاظاً على المواطنين من تداعيات الفيروس، مع تكليف الوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرى ، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات المركزية بشأن أية مستجدات.

مبارك ارتداء الكمامة بني سويف الحكومة وزراء الوحده المحلية المتابعة الميدانية نظافة القانون الجو مرور محمد هاني غنيم اليوم محافظ على يوسف وزر يروس كورونا تنفيذي جهود الدولة التجار

موضوعات متعلقة

أشرف بن شرقي يتضامن مع الشعب الفلسطيني

ترشيحاتنا

كان نفسى صالح سليم يكون موجود.. خالد بيبو: جماهير الأهلي لسه بتحتفل بمباراة 6/1

الأرصاد : عاصفة ترابية تضرب البلاد خلال ساعات| صور الأقمار الصناعية

صحيفة عبرية: حماس تحاول ضرب منصة غاز فى حقل تمار

باريس سان جيرمان يكتسح ريمس برباعية.. وتعادل ليل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

بايدن: سنواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو الهدوء المستدام

خذلا الملكة.. مطالبات داخل قصر باكنجهام بتجريد الأمير هاري وزوجته من الألقاب الملكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

السفير ماجد عبد الفتاح: مجلس الأمن صوت لصالح فلسطين ماعدا هذه الدولة

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

تعطل مترو الأنفاق بمحطة الدمرداش بالخط الأول وتوقف الحركة

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

معركة الكرامة.. حفتر يعلن تحرير مدينة بنغازي بشكل كامل من الإرهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ