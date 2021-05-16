سكرتير عام بني سويف يقود حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال

قاد اللواء جمال مسعود، السكرتير العام، جولة مسائية بمركز ومدينة ناصر، ضمن الجولات التفقدية اليومية التي يتم تنفيذها في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن المتابعة الميدانية لتطبيق قرارات الحكومة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، وتحقيق الانضباط بالشارع السويفي والاطمئنان على مستوى الخدمات والمرافق العامة وإجراءات وجهود تحسين مستوى النظافة العامة وتلافي مشكلات نقاط تجميع القمامة.

وبدأت حملة السكرتير العام، بمدينة ناصر وعدد من القرى التابعة للمركز، شملت المرور على المحال التجارية والأسواق والمقاهي والكافتيريات ومحال الحلاقة وغيرها بعدد من الميادين والشوارع، وتمت متابعة الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، بجانب تفقد الحالة العامة بالشوارع والمرافق العامة ومستوى النظافة ، والتي رافقه خلالها رئيس مدينة ناصر الأستاذ على يوسف ، وعدد من مسئولى الوحدة المحلية والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وشدد السكرتير العام على الالتزام بمواعيد الغلق التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ، فى الساعة 9 مساءً ، والتي تمتد حتى 21 مايو "لمدة أسبوعين " كإجراء احترازي للحد من تداعيات عدوى فيروس كورونا ،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات"ديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية ، فضلا عن الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الجولة أمر السكرتير العام بغلق عدد من المحال ، شملت مقاهي وكافيتريات ومحلات عصائر ، وأخرى للموبايلات ، مشددا على تحرير محاضر بتلك المخالفات ، ومنوها أن القرارات التي تنفذها الحكومة هي للصالح العام والغرض منها الحد من انتشار العدوى ، وتفاديا للغلق أو الحظر الكامل ، في حالة زيادة الحالات المصابة ، مؤكدا على أهمية أن يكون المواطن مساهما في دفع جهود الدولة في مواجهة تلك الأزمة، ومشددا على أهمية التزام المواطنين بارتداء الكمامة واستعمال المطهرات وتطبيق القانون في حالة المخالفة لذلك ، حفاظا على سلام وصحة الجميع.

و أكد السكرتير العام على أن المحافظ " د. محمد هانى غنيم " يتابع بشكل لحظي نتائج المتابعات الميدانية لتطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والجماهيرية التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين ، وذلك حفاظاً على المواطنين من تداعيات الفيروس، مع تكليف الوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرى ، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات المركزية بشأن أية مستجدات.