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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من سوق السفر العربي بدبي.. مصر توجه رسالة طمأنة للعالم بشأن جهود مواجهة كورونا.. إشادة إماراتية بحفل نقل المومياوات الملكية.. وجناح خاص لـ قطاعي الطيران والسياحة

مشاركة مصر في سوق
مشاركة مصر في سوق السفر العربي

سوق السفر العربي:

  • وزراء الطيران والسياحة والآثار والثقافة يشاركون في معرض السفر العربي
  • بادرة تفاؤل مصر بعودة السياحة والطيران مع ظهور لقاحات كورونا
  • لقاء مصر إماراتي مشترك لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والطيران
  • جناح خاص لـ مصر يضم 14 جهة عارضة من السياحة والطيران

 

وسط التحديات الصعبة والظروف الاستثنائية التي تعيشها صناعة النقل الجوي بصفة عامة والطيران المدني المصري بصفة خاصة، حرص وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار عنبة، على المشاركة، في فعاليات افتتاح معرض "سوق السفر العربي" فى دورته الـ 27 بمدينة، والتي انطلقت اليوم، الأحد، في دبي  بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وقال “منار”، إن معرض سوق السفر العربى يعد أكبر المعارض العالمية في منطقة الشرق الأوسط في مجال السياحة والسفر، فضلاً عن كونه فرصة جيدة للتواصل الفعال والتباحث والتفاوض وتبادل الرؤى المستقبلية حول أحدث الاتجاهات والتحديات التي تؤثر على صناعة السياحة والطيران وبخاصة الوضع  الراهن فى ظل جائحة كوفيد _ ١٩ ومواكبة إطلاق اللقاحات، والتى من المنتظر أن  تخفف قيود  السفر  مما يؤدى إلى عودة الحركة الجوية إلى معدلاتها تدريجيا  ويفتح  مجالات جديدة للاستثمارات الاستراتيجية لإعادة بناء القطاع من جديد.

 

وحرص وزير الطيران المدني، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على المشاركة أيضًا في فعاليات المعرض، على استقبال زائري الجناح المصري هناك، لنقل رسالة طمأنة بسلامة الإجراءات الاحترازية التي تتم في المطارات وشركات الطيران المصرية في جميع مراحل السفر وكذا المنشآت السياحية والفندقية للحد من انتشار فيروس كورونا مما يوفر رحلة سفر وإقامة آمنة لجميع ضيوف مصر .

مشاركة مصر في سوق السفر العربي 

 

وحرصت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال تواجدها في دبي، على المشاركة في المعرض.
 

وخلال تفقد الوزراء الثلاث لأجنحة المعرض الذي يضم ١٣٠٠ عارض ممثلين عن ٦٢ دولة حول العالم ، التقوا بعدد من المتخصصين في مجال السياحة والسفر لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل صناعة النقل الجوي في ظل جائحة كورونا أعربوا عن تفاؤلهم بتحسن وتعافي حركة السياحة والسفر خلال الفترة القادمة خاصة مع بدء حصول الكثير حول العالم علي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتفهم كثير من الدول أهمية تخفيف قيود السفر خاصة أن السفر والتنقل جواً أكثر الوسائل أمانا.

 

وأشاروا إلى اهتمام الحكومة المصرية بتوفير كافة الدعم اللازم لقطاع الطيران المدني والسياحة  لمواجهة هذه الجائحة والتعافي من تداعياتها في أسرع وقت حيث يتم استخدام أحدث أجهزة الكشف والكاميرات الحرارية وتوفير كافة وسائل السلامة والأمان للكشف عن فيروس كورونا بالمطارات المصرية.

 

كما أكد الوزراء على مــقومــات مصر المتنوعة ومناطق الجذب السياحي بها باعتبارها مقصد سياحي مثالي لمــــن يــــبحثون عــــن تجــــربــــة ســــفر آمــــنة، ولا سيما فــــي ظــــل المــــساعــــي الــــعالمــــية المستمرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، كما قدم وزيرى الطيران والسياحة لمحة لما تقوم به مصر من تدابير واجراءات وضوابط للسلامة الصحية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والتي يتم تطبيقها في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية المختلفة، وكذلك تدريب العاملين بالقطاع السياحي على برامج سلامة وصحة الغذاء.وكذا الاجراءات المطبقة بالمطارات .

مشاركة مصر في سوق السفر العربي 

وخلال فاعليات المعرض، التقي الدكتور خالد العناني وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني، بالدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمُكلف بملف السياحة بالدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والطيران.

 

جاء ذلك ضمن اللقاءات الرسمية التي تم عقدها على هامش مشاركة وزيري السياحة والآثار والطيران المدني في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وخلال اللقاء، قدم الوزير الإماراتي الشكر للوزيرين على حرص مصر على المشاركة في الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021، مقدماً أيضاً التهنئة للدكتور خالد العناني على النجاح الذي حققه موكب نقل المومياوات الملكية والذي كان حدثاً استثنائيا أشاد به العالم.

 

وتناول اللقاء الحديث عن تجربة دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة في احتواء أزمة كورونا وتداعياتها وما قاموا به من جهود لتعافي القطاع السياحي بهما، حيث أشار الدكتور خالد العناني إلى تبنى البلدين نهج وسياسة واحدة في استئناف حركة السياحة الي بلادهم في ظل تداعيات هذه الأزمة، حيث حققا المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الصناعة واستمرارها والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين بكل منهما.

مشاركة مصر في سوق السفر العربي 

وأضاف الطيار محمد منار وزير الطيران المدني أن المطارات المصرية تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصي بها عالمياً من قبل منظمات الصحة والطيران العالمية، حيث نقل رسالة طمأنة بسلامة الإجراءات الاحترازية التي تتم في المطارات المصرية وشركات الطيران المصرية في جميع مراحل السفر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بما يوفر رحلة سفر أمنه لجميع ضيوف مصر. 

 

جدير بالذكر أن المعرض يضم أبرز المتخصصين والخبراء والرواد في قطاع السياحة والطيران فى المنطقة والعالم ، وسوف يشهد  المعرض سلسلة من المحاضرات والمنتديات والندوات والجلسات الثنائية لمناقشة سبل وآليات إنعاش قطاع السياحة والطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع.

 

ويقام الجناح المصري بالمعرض علي مساحة ٣٠٥ متر ويشارك به ١٤ جهة عارضة تضم شركة مصرللطيران وايركايرو  ومجموعة من الفنادق وشركات السياحة المصرية.

مشاركة مصر في سوق السفر العربي 
مشاركة مصر في سوق السفر العربي 
مشاركة مصر في سوق السفر العربي 
سوق السفر العربي وزير الطيران وزير السياحة وزيرة الثقافة مصر للطيران وزارة الطيران

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