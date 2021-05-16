بايدن: سنواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو الهدوء المستدام

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن إدارته ستواصل دفع الفلسطينيين والإسرائيليين نحو الهدوء المستدام.

وأضاف “بايدن”، في بيان له نشره موقع البيت الأبيض، "الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون سويا العيش في آمان وسلام".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بحث منذ مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمستجدات في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وذكرت الوكالة، أن وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي، استعرضا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.

واندلعت مواجهات بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والقوات الإسرائيلية، تمثلت بقيام المقاومة بإطلاق صواريخ تجاه المدن الإسرائيلية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بعنف وأغار على مواقع قال إنها تتبع لحركة حماس، وفصائل أخرى.

