باريس سان جيرمان يكتسح ريمس برباعية.. وتعادل ليل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان فريق ريمس بأربعة أهداف نظيفة في الجولة 37 من بطولة الدوري الفرنسي.

نيمار دا سيلفا أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 13، من ركلة جزاء، وضاعف كيليان مبابي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وسجل ماركينيوس الهدف الثالث فى الدقيقة 68، قبل أن يختتم موريس كين مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 79 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق نقطة وحيدة عن ليل المتصدر، بينما توقف رصيد ريمس عند 42 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي نفس الجولة، تعادل ليل المتصدر مع سانت إيتيان بدون أهداف، ليظل على الصدارة برصيد ٨٠ نقطة قبل جولة من النهاية.