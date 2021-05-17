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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. قمة بين السيسي وماكرون فى الإليزيه.. ومفاجأة جديدة عن موجة كورونا الثالثة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة، نرصد أبرز  الموضوعات في التقرير التالي: 

 

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.. متحدث الرئاسة يكشف عن موضوعات قمة الغد بين السيسي وماكرون
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تلعب دورا هاما في القضايا الأفريقية والشأن السوداني، ولهذا حرص الرئيس الفرنسي على دعوة الرئيس السيسي لحضور قمة الغد.
 
رئيس وحدة الصدر بـ قصر العيني يفجر مفاجأة عن موجة كورونا الثالثة.. فيديو
قال الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس وحدة الصدر بطب القصر العيني، إن التطعيم ضد فيروس كورونا  هام جدا لمواجهة انتشار الفيروس.
 


نضال الشافعي: مسلسل الاختيار أصبح براندا مصريا.. فيديو
علق الفنان نضال الشافعي، على مشاركته في مسلسل الاختيار، قائلا: "شرف لي المشاركة في الاختيار الجزء الثاني".
 
تعودنا عليها في المحن.. سفير فلسطين بالقاهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي.. فيديو
قال دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، إن إسرائيل ترتكب مجازر دموية بشعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
 
شراكة استراتيجية.. سفير مصر في فرنسا يعلق على العلاقات بين البلدين
قال السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، إن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تقاربا وتقدما كبيرا خلال السنوات الماضية، موضحا أن هناك نوع من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
 
شاهد.. إجراءات استقبال المصابين من الشعب الفلسطيني في معبر رفح
عرضت صفحة الإعلامي أحمد موسى عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يعرض إجراءات عملية استقبال الشعب الفلسطيني في معبر رفح.
 
فلسطينيون يوجهون الشكر لمصر عقب فتح معبر رفح
وجه عدد من مواطني  الشعب الفلسطيني، والموجودين بمعبر رفح، الشكر للقيادة المصرية بعد فتح المعبر لإستقبالهم.
 
سامح شكري: حصول الفلسطينيين على حقوقهم السبيل الوحيد لحل الأزمة مع إسرائيل
أكد  سامح شكري، وزير الخارجية أمام مجلس الأمن،، أن مصر لا ترى سبيلاً لحل الأزمة إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة، مشيرا إلى أن مصر سعت منذ البداية عبر اتصالات مكثفة لإقرار وقف فوري لإطلاق النار وإحياء مفاوضات جادة.
 
سامح شكري: إسرائيل لم تقدم جديدا في عملية السلام بعد 42 عاما
أكد  سامح شكري، وزير الخارجية أمام مجلس الأمن، أنه بعد 42 عامًا على إطلاق عملية السلام، لم تقدم إسرائيل شيئًا.
 
وزير الخارجية الفلسطيني: شعبنا واثق من حقه في أرض فلسطين ومتمسك بجذوره الراسخة في القدس
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الأراضي الفلسطينية تتعرض لعدوان همجي من جديد وامتدت الاعتداءات لتطال المسجد الأقصى المبارك.
 

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