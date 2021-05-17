ناجي قمحة: فرنسا شريك تنموي و استراتيجى لمصر

قال أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن القضية الفلسطينية لها الأولوية فى القمة المصرية الفرنسية.

وتابع قمحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آيه عبدالرحمن عبر برنامجها الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز،:" هناك اتفاقا فرنسيا تام مع الرؤية المصرية والفرنسية حول القضايا العربية، لافتا إلي أن هناك تفاهما مشتركا على عدد المحاور الإقليمية".



وأضاف:"باريس داعمة للمواقف العربية، والأمر يتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين، وهناك تطرق بالقمة للأحداث فى لبنان".



وأوضح:" ومنها ملف سد النهضة والشق الاقتصادى لدعمه، ويلتقى بمجموعة من الوزراء المختصين بالوضع الاقتصادى".



وأكمل:"فرنسا شريك تنموى واستراتيجى لمصر، ومصر حرصت على المشاركة بجميع الفعاليات التى تساهم فى دعم السودان"

