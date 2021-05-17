فى عيد ميلاد الزعيم .. تعرف على سبب رفض عادل إمام لـ غريب فى بيتى

يحتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ81 ، حيث يعد واحداً من أهم النجوم فى تاريخ السينما المصرية ، وقد قدم العديد من الأعمال الفنية ، والتى تجاوز عددها الـ 160 عملاً، تنوعت بين الاعمال التليفزيونية والاذاعية والمسرحية والسينمائية .

وما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان عادل إمام تم ترشيحه من قبل الكاتب الراحل وحيد حامد للقيام ببطولته فيلم “ غريب فى بيتى ” ، والذى تدور أحداث الفيلم حول شحاته أبو كف الذي يهوى كرة القدم، ويحترفها في نادى الزمالك وهو من سكان الصعيد وينزل القاهرة، لأول مره له وتواجهه مشكلة الشقة التي يحلها النادي له، بتوفيرهم شقه مفروشه، ولكن يقوم صاحب الشقة بعملية، نصب محكمة ببيع الشقة له ولسيدة أخرى في نفس الوقت، ويضطر الطرفان للعيش في بيت واحد، وتتوالى الأحداث .

وبعد عرض الفيلم على الفنان القدير عادل إمام ، اعتذر عن القيام بالدور ، حيث تم التعاقد بعد ذلك مع الفنان الراحل نور الشريف للقيام ببطولة العمل .

وقد كشف الراحل وحيد حامد فى أحد حوارته مع الناقد الكبير طارق الشناوى عن سر اعتذاره عن الفيلم ، حيث أكد ان الزعيم رفض العمل بسبب قيامه بدور لاعب كره أيضا فى فيلم الحريف ،مما جعله يخشى أن يكرر نفسه .

فيلم غريب فى بيتى من إخراج سمير سيف وتم إنتاجه عام 1982. وقصته مأخوذة من فيلم أمريكي أُنتج عام 1977 حمل أسم فتاة الوداع .