انطلاق دورة إعداد المدربين TOT الدفعة 72 بعين شمس.. الخميس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، انطلاق أقوى دورات إعداد المدربين TOT ""بنظام التعليم عن بعد (أونلاين )" باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار .





وأضاف السعيد، خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن المتدرب يحصل المتدرب على شهادة باللغة العربية مختومة بخاتم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة والعربية للاستشارات التربوية والتدريب، باجتياز الدورة بنجاح، بعدد ساعات 54 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.



وأكد الدكتور إسلام انه يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة.



ويحصل المتدرب على مجموعة من الكتب الإلكترونية في مختلف التخصصات وكتب في التنمية البشرية تفيده في بداية حياته العملية كمدرب و إمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغات الأجنبية بتكلفة 100 جنيه و يحصل المتميزون على فرصة للعمل كمدربين بالمركزين.

وتابع أن مواعيد الدورة سيتم عقدها في الفترة من 20 مايو- 5 يونيو 2021 خميس وجمعة وسبت لمدة ثلاثة أسابيع عبر تطبيق زوم (6 -10مساء) .



وأشار إلى أن الدورة تحتوي علي ثلاثة مستويات، (9) أيام (أونلاين) خميس وجمعة وسبت لمدة ثلاثة أسابيع، مدرب مختلف لكل يوم تدريبي، لتكتسب خبرات ومهارات كل مدرب.