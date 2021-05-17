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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقتصادي: مؤتمر فرنسا يهدف لدعم السودان

صدى البلد

قال الدكتور أحمد رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مؤتمر فرنسا يهدف لدعم السودان ولابد وأن تكون مشاركة مصر حتمية.

وتابع رجب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" مصر جزء لا يتجزأ من القارة السمراء، والمشاركة  في مؤتمر فرنسا مصر تعتبر أمرا حتميا، والسودان تعتبر شريكا مع مصر ويجمع معها فى العديد من القضايا".

أوضح أن هناك شبه إجماع أن أفريقيا هى الكيان الاقتصادى القادم وأى تشابك تجارى لابد من غرس بذوره من الآن، لافتا إلي أنها فرصة لتنسيق جهود مصر للسودان ودعمها، واليوم بداية التكامل للسودان، وهناك مشروعات ربط كهربى وزراعى والوصول إلى تكامل شامل مع السودان".

الدكتور أحمد رجب القارة السمراء جامعة القاهرة دعم السودان أستاذ الاقتصاد

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