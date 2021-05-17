وضع الاختفاء .. واتسآب يوفر قريبا ميزة جديدة للخصوصية

يعمل تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب على عدد من الميزت الجديدة لمستخدميه بعد تطبيق شروط الخصوصية الجديدة، منها ميزة disappearing mode أو وضع الاختفاء وذلك لتمكين المستخدمين من خصوصية أكبر.

وبحسب موقع 9to5Google فإن واتسآب يقوم بتطوير أفضل ميزاته للخصوصية وهى ميزة disappearing mode أو وضع الاختفاء لمستخدمى iOS من هواتف آيفون وأجهزة آيباد على أن يقوم بإصدارها بفترة لمستخدمى هواتف أندرويد .

وتوفر ميزة disappearing mode أو وضع الاختفاء خصوصية كبيرة للمستخدمين عند بدأ الدردشات الجديدة من خلال اختفاء الرسائل وتفعيل الميزة ضمن معلومات الاتصال ومعلومات المجموعة، كما يمكن تفعيلها يدويا عند بدأ الاتصال فى محادثة جديدة.

وستعمل هذه الميزة على تمكين محو سجل الدردشة بعد أن يقرأ المستخدم الرسالة، كما ستخفى كل المعلومات التى تدل على أنك فى حالة اتصال على التطبيق، ومن المقرر أن يتم إطلاق ميزة وضع الاختفاء خلال الأسابيع المقبلة لمستخدمى هواتف آيفون.

ومن المقرر أن يصدر وتسآب قريبا جدا ميزة الرسائل المختفية أو disappearing messages مع عدد من الاختيارات من ضمنها خيار 24 ساعة، حيث كانت الميزة التى تم إطلاقها مؤخرا تضمن اختفاء رسائل الدرشة بعد 7 أيام.



وتشير البيانات الموجودة على WABetaInfo أن ميزة ال 7 أيام ستظل متاحة فى خاصية الرسائل المختفية على واتسآب جنبا إلى جنب مع ميزة اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة، فيما من المقرر أن يضيف واتسآب خيارات أخرى قريبا.