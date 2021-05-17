أخبار التوك شو.. سامح شكري: حصول الفلسطينيين على حقوقهم السبيل الوحيد لحل الأزمة مع إسرائيل.. رئيس وحدة الصدر بـ قصر العيني يفجر مفاجأة عن موجة كورونا الثالثة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رئاسة الجمهورية تعلن عن قمة بين السيسي وماكرون غدا بقصر الإليزيه.. فيديو

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك قمة ستعقد غدا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون في قصر الإليزيه.

سامح شكري: حصول الفلسطينيين على حقوقهم السبيل الوحيد لحل الأزمة مع إسرائيل

أكد سامح شكري، وزير الخارجية أمام مجلس الأمن،، أن مصر لا ترى سبيلاً لحل الأزمة إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة، مشيرا إلى أن مصر سعت منذ البداية عبر اتصالات مكثفة لإقرار وقف فوري لإطلاق النار وإحياء مفاوضات جادة.

الرئاسة: مصر حريصة على المشاركة في جميع الفعاليات الداعمة للسودان.. فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر شاركت في جميع الفعاليات الخاصة بدعم السودان سواء على المستوى المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.

متحدث الرئاسة: قمة دعم السودان تستهدف مساعدة الخرطوم في المرحلة الانتقالية.. فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة دعم السودان المقرر انعقادها غدا في فرنسا تستهدف حشد الموارد لدعم المرحلة الانتقالية التي تمر بها السودان.

أبو العرب.. رسالة شكر من الفلسطينيين إلى الرئيس السيسى بعد عبور معبر رفح

وجه أحد الفلسطينيين المتواجدون بمعبر رفح الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا:"أشكر السيسي أبو العرب ربنا يعطيه الصحة، مصر الدولة الوحيدة المحافظة على الوطن العربي".

معيط: مصر تسخر جهودها من أجل دعم السودان

وشدد “معيط” خلال مداخلته الهاتفية على الفضائية المصرية، على ان مصر تسخر كافة جهودها وإمكانياتها من أجل دعم السودان و الوقوف بجانبها، موضحا أن الرئيس يعمل على استغلال أي فرصة من أجل الوقوف بجانب السودان.

رئيس وحدة الصدر بـ قصر العيني يفجر مفاجأة عن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

قال الدكتور يسري عقل، أستاذ ورئيس وحدة الصدر بطب القصر العيني، إن التطعيم ضد فيروس كورونا هام جدا لمواجهة انتشار الفيروس.

سامح شكري: القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وماكرون

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وفرنسا متميزة للغاية، وأن التنسيق مستمر بين الجانبين في العديد من المجالات.

المصري للشئون الخارجية يكشف موقف أمريكا من أزمة سد النهضة.. فيديو



قال السفير صلاح حليمة، نائب المجلس المصري للشئون الخارجية، إنه يجب التعامل مع موقف الإدارة الأمريكية تجاه سد النهضة بكثير من التركيز والوعي.