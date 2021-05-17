جسد واحد.. أهالي سيناء يتسارعون من أجل دعم فلسطين

قال عبد العزيز هندي، أمين عام متحف التراث السيناوي، إن سيناء بخير وفي أحسن حال، موضحا: نحن نفخر بكوننا بوابة مصر الشرقية التي تستقبل إخواننا الفلسطينيين.

وأضاف “هندي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على الفضائية المصرية، لنا الشرف أن نكون في استقبال إخواننا في غزة نحن معهم كـ أجزاء الجسد الواحد ونحن دائما في ضهرهمن مشددا على أن هذا الامر ليس بجديد على أهالي سيناء.

وأكد أن الفلسطينيين إخواننا وتربطنا معهم دم ون مضيفا: الكل عانى من الاحتلال الإسرائيلين وشدد على أن سيناء تفتح أبوابها لاستقبالهم في أي وقت.

وأشار عبد المنعم سليمان، أحد أهالي سيناء، إلى أن أبناء سيناء دائما في حالة تأهب واستعداد من اجل تقديم المساعدات لأهالي فلسطين، مشددا على أن أهالي سيناء على أتم استعداد لاستقبال المرافقين للمصابين.

وأضاف أن أهالي سيناء بدأت في التوجة إلى المستشفيات من اجل التبرع بالدم للمصابينن منوها إلى أن المصابين الفلسطنيين بدأوا بالفعل بالتوافد على معبر رفح ومن ثم توجهواغلى المستشفيات.



