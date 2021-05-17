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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز تصريحات سامح شكري.. الدولة مستقلة هي الحل الوحيد لإنهاء الصراع.. ومصر تسعي لتوفير أكبر قدر من الرعاية للفلسطينيين

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

حل سامح شكري، وزير الخارجية، ضيفا بقناة “إكسترا نيوز” وضيفا على مؤتمر مجلس الأمن لمناقشة القضية الفلسطينية، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز التصريحات:

سامح شكري: الدولة مستقلة هى الحل الوحيد لإنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن القضية الفلسطينية شهدت انتكاسات متوالية عبر تاريخها وهو ما أوصلنا إلى المشهد الحالي".

وزير الخارجية: ما حدث في حي الشيخ جرّاح عمليات تهجير ممنهجة
وأكد شكري، أن التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ مما وصفه بأنه عملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.

سامح شكري: إسرائيل لم تقدم جديدا في عملية السلام بعد 42 عاما
أكد  سامح شكري، وزير الخارجية أمام مجلس الأمن، أنه بعد 42 عامًا على إطلاق عملية السلام، لم تقدم إسرائيل شيئًا.

سامح شكري: حصول الفلسطينيين على حقوقهم السبيل الوحيد لحل الأزمة مع إسرائيل
أكد  سامح شكري، وزير الخارجية أمام مجلس الأمن،، أن مصر لا ترى سبيلاً لحل الأزمة إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها دولة مستقلة، مشيرا إلى أن مصر سعت منذ البداية عبر اتصالات مكثفة لإقرار وقف فوري لإطلاق النار وإحياء مفاوضات جادة.

سامح شكري: القضية الفلسطينية تتصدر مباحثات الرئيس السيسي وماكرون
قال  سامح شكري، وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وفرنسا متميزة للغاية، وأن التنسيق مستمر بين الجانبين في العديد من المجالات.

سامح شكري: زيارة السيسي لـ باريس في إطار الحرص علي دعم السودان
أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لباريس تأتي في إطار حرصه على المشاركة في مؤتمر دعم السودان.

سامح شكري: مصر تسعي لتوفير أكبر قدر من الرعاية للفلسطينين

قال  سامح شكري، وزير الخارجية،  إن مصر تسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من الرعاية للفلسطينيين، مشيرا إلي أن  أن القضية الفلسطينية ستتصدر مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس ماكرون

 

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