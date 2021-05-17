أخبار التعليم ... الأعلى للجامعات : امتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة كل جامعة... ولإحياء ودعم الهوية المصرية .. إعلام القاهرة تعقد "ويبينار" أونلاين

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

الأعلى للجامعات : امتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة كل جامعة

حاتم عبد الفتاح : المدارس القومية إضافة عظيمة للعملية التعليمية وتخرج منها الأمراء والزعماء والمشاهير

جامعة حلوان : امتحانات الفصل الدراسى الثانى وفقا للمقررات الدراسية بالكليات

سبتمبر المقبل قبول أول دفعة بكلية الآثار جامعة عين شمس

2 يونيو موعد المقابلات.. تسليم أوراق مرشحى رئاسة جامعة حلوان غداً

تربية فنية حلوان: مؤتمر بناء الإنسان يهدف إلى دراسة العلاج بالفن

تعرف على البروتوكول العلاجي لتأهيل مرضى كورونا بجامعة القاهرة.. تفاصيل

لإحياء ودعم الهوية المصرية .. إعلام القاهرة تعقد "ويبينار" أونلاين .. الثلاثاء