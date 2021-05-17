مصدر أمنى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للحقوقي محمد رمضان داخل السجن

نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره من إدعاءات من خلال الحساب الخاص بباحثة فى أحد المراكز البحثية الأجنبية ، على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر" حول قيام عدد من المنظمات الحقوقية بإصدار بيان استنكرت خلاله حرمان المحامى الحقوقى محمد رمضان، من تلقى الرعاية الصحية داخل محبسه بسحن طره.

واكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ويأتى فى إطار محاولات التأثير على إدارة السجن لحصول السجين المذكور على بعض المزايا خارج إطار اللوائح والقوانين المطبقة على كافة النزلاء.

مشدداً على تلقى النزيل المذكور كافة أوجه الرعاية الصحية وانتظام مواعيد الزيارات الخاصة به، فى إطار حرص قطاع السجون على تقديم كافة سُبل الرعاية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ولا سيما الصحية والطبية تماشياً مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان .