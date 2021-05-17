برلمانية : د. علي جمعة قدم إلينا التاريخ بسلاسة في «مصر أرض الصالحين»

أشادت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب، ببرنامج "مصر أرض الصالحين"، والذى قدمه الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، خلال شهر رمضان وعرض عبر عدد من القنوات الفضائية.



وأضافت النحاس، فى تصريح لها، أن الدكتور على جمعة، قدم التاريخ المصري بشكل شيق ومبسط خلال عرض البرنامج، وهو ما وصل إلى كل مصري بشكل سلس ومبسط وكأنه مؤرخ يسرد ما حدث بالفعل أمام المستمعين.



وأشارت عضو مجلس النواب، أن الدكتور على جمعة استطاع بعلمه الغزير ورؤيته المستنيرة نقل وسرد ما شهدته أرض مصر واحتضانها لعدد كبير من الصالحين على مدار التاريخ، وهو ما يؤكد المكانة العظيم لمصر.



يذكر أن برنامج "مصر أرض الصالحين" برنامج دينى قدمه الدكتور على جمعة، خلال شهر رمضان الماضى، ليستكمل بها مسيرة البرنامج والتى بدأت فى رمضان 2020 عبر برنامج "مصر أرض الأنبياء".