ملاك أرسنال يرفضون عرضًا لشراء النادي من ملياردير سويدي

أكد الملياردير السويدي دانييل إيك، رئيس منصة “ سبوتيفاي” العالمية للأغاني، أن نادي ارسنال الإنجليزي رفض عرضه لشراء النادي.

وكان دانييل إيك قد أكد عزمه التقدم بعرض لشراء النادي بعد احتجاجات جمهور الفريق في الفترة الأخيرة.

وكتب إيك تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:"تم تقديم عرض إلى جوش كرونكي “ مالك النادي” وشركائه هذا الأسبوع، وشمل العرض حصة للمشجعين في ملكية النادي، وتمثيلاً في مجلس الإدارة."

وأضاف: " أخبروني برفضهم العرض وأنهم لا يحتاجون للمال.. أحترم قرارهم، لكنني ما زلت مهتمًا، ومتاحًا إذا تغير الموقف في أي وقت".

وتواجه الإدارة الحالية لنادي ارسنال بقيادة جوش كرونكي العديد من الانتقادات بسبب الوضع المادي للنادي وكذلك قرار مشاركتم في بطولة دوري السوبر الأوروبي.