عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملاك أرسنال يرفضون عرضًا لشراء النادي من ملياردير سويدي

صدى البلد

أكد الملياردير السويدي دانييل إيك، رئيس منصة “ سبوتيفاي” العالمية للأغاني، أن نادي ارسنال الإنجليزي رفض عرضه لشراء النادي.

وكان دانييل إيك قد أكد عزمه التقدم بعرض لشراء النادي بعد احتجاجات جمهور الفريق في الفترة الأخيرة.

وكتب إيك تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:"تم تقديم عرض إلى جوش كرونكي “ مالك النادي” وشركائه هذا الأسبوع، وشمل العرض حصة للمشجعين في ملكية النادي، وتمثيلاً في مجلس الإدارة."

وأضاف: " أخبروني برفضهم العرض وأنهم لا يحتاجون للمال.. أحترم قرارهم، لكنني ما زلت مهتمًا، ومتاحًا إذا تغير الموقف في أي وقت".

وتواجه الإدارة الحالية لنادي ارسنال بقيادة جوش كرونكي العديد من الانتقادات بسبب الوضع المادي للنادي وكذلك قرار مشاركتم في بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ترشيحاتنا

آبل توفر أجهزة iPad Pro للمستخدمين قبل 21 الجاري

هل قيام الليل صلاة فقط ام عبادات أخرى؟

غارات جوية عنيفة لقوات الاحتلال على قطاع غزة

الصحة: تسجيل 1201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و58 وفاة

حفيظ دراجي للشعب الفلسطيني : ثقوا بربكم فإنه لا يخلف وعده

نبذل مجهودات كبيرة.. أول تعليق للرئيس السيسي على الأوضاع في فلسطين.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن السفر إلى البحرين

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

رد أمير كرارة وسكوت أحمد السقا.. تعرف علي أخر مستجدات قصة هجوم مها أحمد

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ