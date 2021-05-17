طفل الاختيار: أمنية حياتي أبقى ضابط.. فيديو

علق الطفل حافظ محمد، على مشاركته في مسلسل الاختيار، قائلا: "المشاركة في المسلسل أضافت لي كثيرا".

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "مشاركتي في مسلسل الاختيار كانت شرف كبير، لأن المسلسل يحكي عن شهداء ضحوا بأرواحهم لكي نعيش في أمن وسلام".



وأشار: "أنا نفسي ابقى ضابط، ومن الممكن إن التمثيل يكون مرحلة في حياتي"، متابعا: "أمنية حياتي أكون ضابط، ووالدي ضابط، ويحارب الإرهاب يوميا في عمله، وخدم بسيناء عدة مرات كضابط عمليات خاصة، وكذلك جدى ضابط شرطة وأنا فخور به، وأتمنى أن أصبح ضابط مهندس لأحمل السلاح وأدافع عن الوطن مثل أبي".



وأكد: "كنت مبسوط جدا لأني اشترك في عمل تاريخي زي ده وموثق ولن ينساه الجمهور، ويحكي بطولات رجال الشرطة وقصص حياة الشهداء وبطولاتهم".