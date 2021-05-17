حي وسط الإسكندرية : سقوط أجزاء من عقار بالعطارين دون إصابات

أعلن حي وسط الإسكندرية، برئاسة رجب النقيدي، رئيس الحي، عن سقوط أجزاء من عقار بمنطقة العطارين دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشار الحي في بيان اليوم الأحد إلى أنه استجابة سريعة وعاجلة للبلاغ الوارد من شرطة النجدة بسقوط أجزاء من سقف مطبخ عقار ب ٤ ممر أرتينوف من شارع صلاح سالم محطة الرمل أمام بنك القاهرة دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

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وعلى الفور، تم الانتقال فورا لموقع العقار بحضور مدير إدارة الازمات وإدارة المتابعة بالحي، حيث تمت المعاينة واتضح سقوط أسقف المطبخ من الدور الثالث حتى الدور الاول بدون حدوت إصابات، العقار قديم حوائط حاملة ومشغول بالسكان، ومكون من ارضي، و٣ أدوار علوية، وجزء بالسطح.

كما تم عمل اخلاء موقت للسكان دون المنقولات بقسم شرطة العطارين حماية للأرواح، وتم الإحالة للإدارة الهندسية لاتخاذ اللازم قانونا، ويذكر ان العقار صادر له قرار الترميم رقم ٧ لسنة ١٩٩٨، وجار المتابعة.