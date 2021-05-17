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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة التضامن تعلن صرف 50% من قيمة خسائر حريق العضايمة

صدى البلد

علق صبري عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، على حادث حريق قرية العضايمة، قائلا: الحريق نتج عن اشتغال النيران ببعض الأعشاب ومن ثم انتقلت إلى بعض أحواش المنازل، مشددا على أن الحريق نتج عن نفوق بعض الحيوانات.
 

وأضاف “عبدالحميد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة”  المذاع على الفضائية المصرية، أن هناك قرار خاص بتنظيم الإغاثات والنكبات العامة، موضحا أن هناك فريق عمل متواجد في الأعياد للتعامل مع الأوضاع والحوادث.
 

وأشار إلى أن الفريق تعامل مع الحادث وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر وتقديم الدعم للأسر، بالتعاون مع المنظمات الأهلية.
 

وشدد على أن اللجنة قامت بحصر كافة الخسائر، وسيتم صرف 50% من قيمة الخسائر للأهالي المتضررين.

 

وزارة التضامن حريق قرية العضايمة الأقصر قرية العضايمة اخبار التوك شو

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