عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حفيظ دراجي للشعب الفلسطيني : ثقوا بربكم فإنه لا يخلف وعده

صدى البلد

شارك المعلق الرياضي حفيظ دراجي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لجنازة احد الشهداء الفلسطينين ووالدته تحمله على كتفها 
 

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا " ‬‏‪قلبي معك أماه..حملتيه في بطنك ، وتحملينه اليوم على ظهرك.. رسالتي لك ولكل أهالي الشهداء في فلسطين :سيجبر الله كسركم.. ويعوضكم خيرا
لا تسألوا: كيف؟ ولكن ثقوا بربكم فإنه لا يخلف وعده !".

واستمراراً لدعم مصر لـ القضية الفلسطينية ومساندة أهل غزة ضد قوات الاحتلال والاشتباكات الواقعة بين الطرفين منذ 5 مايو، سخرت هيئة الإسعاف المصرية كافة إمكانياتها لنقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح للمستشفيات المصرية.

 

وأعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم فتح معبر رفح استثنائياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين.

 

الإسعاف المصري في خدمة أهالي غزة

وحددت محافظة شمال سيناء، توزيع سيارات الإسعاف علي  3 محطات رئيسية  لاستقبال الجرحى  من قطاع غزة ، بناء علي تكليف وزارة الصحة في هذا الشأن.

 

55 عربة إسعاف بمستشفيي رفح والعريش

وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة :إنه تم الدفع بـ10سيارات إسعاف مجهزة بمستشفى رفح المركزي  لنقل الجرحى حال وصولهم.

 

كما تم تجهيز 45 سيارة إسعاف بمستشفى العريش العام  ، لتحويل الجرحى الفلسطينيين الى المستشفيات والمعاهد الطبية بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم حسب الحالة الصحية للمصابين والجرحى الفلسطينيين .

 

1200 طبيب متطوع

ومن ناحية أخرى، صرح الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء، إنه تم التواصل مع د .عبد اللطيف الحاج مسئول العلاقات الخارجية بدائرة الشئون الصحية فى غزة للاستفسارعن احتياجات المستشفيات خلال استقبالها للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الهجوم الوحشى لدولة الاحتلال عليهم طوال الأسبوع الماضى وحتى الآن.

 

وأشار عبد الحى،  الى أن  د .عبد اللطيف أرسل له قائمة بالاحتياجات من الأدوية والمستلزمات وجار تجهيزها والتى سيتم تمويلها من خلال التبرعات الموجودة لدى  لجنة مصر العطاء التى تستقبل تبرعات المواطنين من الآن حيث تم فتح  باب التبرع فى مقر النقابة خلال إجازة العيد من التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

 

هذا الى جانب  التبرع على الحسابات البنكية المنشورة على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة وسوف يتم التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى لإدخال الشحنة الى غزة.

 

وتابع الأمين العام، ان هناك أيضا احتياجا لبعض الأطباء من التخصصات الجراحية مثل جراحة الصدر والمخ والأعصاب والأوعية الدموية والعناية المركزة حتى الآن.

 

وسيتم تجهيز قائمة بأسماء الأطباء من الذين أبدوا رغبتهم فى التطوع بالسفر الى غزة ،علمأ بأن 1200 طبيب قاموا بالتسجيل على موقع النقابة كمتطوعين منذ مساء أمس وحتى الآن.

 

وسيتم التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية بإرسال  قائمة بأسماء المتطوعين حسب الاحتياج والتخصص المطلوب مرفقا بها كافة بياناتهم وصور جوازات السفر .

 

شمال سيناء سيناء الحكومة المصرية فلسطين قطاع غزة مستشفي العريش العام القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني الفلسطينيين

ترشيحاتنا

آبل توفر أجهزة iPad Pro للمستخدمين قبل 21 الجاري

هل قيام الليل صلاة فقط ام عبادات أخرى؟

غارات جوية عنيفة لقوات الاحتلال على قطاع غزة

الصحة: تسجيل 1201 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و58 وفاة

حفيظ دراجي للشعب الفلسطيني : ثقوا بربكم فإنه لا يخلف وعده

نبذل مجهودات كبيرة.. أول تعليق للرئيس السيسي على الأوضاع في فلسطين.. فيديو

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

قرار عاجل من الداخلية السعودية بشأن السفر إلى البحرين

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

رد أمير كرارة وسكوت أحمد السقا.. تعرف علي أخر مستجدات قصة هجوم مها أحمد

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

ads

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ