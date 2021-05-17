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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبذل مجهودات كبيرة.. أول تعليق للرئيس السيسي على الأوضاع في فلسطين.. فيديو

السيسي
السيسي

علق الرئيس السيسي على الأوضاع في فلسطين، خلال لقائه عبر فضائية "فرانس 24"،: "نحن نبذل مجهودات كبيرة، والأمل دائما موجود مع بعضنا كلنا إننا نتحرك علشان ننهي الصراع".


وأضاف: "الوضع الحالي دلوقتي أنه إحنا بصفة عاجلة وبمنتهي الوضوح لابد أن يعود الهدوء وينتهي العنف وأعمال القتل اللي بتتم".

 

وبدوره أشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مصر تلعب دورا هاما في القضايا الأفريقية والشأن السوداني، ولهذا حرص الرئيس الفرنسي على دعوة الرئيس السيسي لحضور قمة الغد.

 

وأكد "بسام راضي" أن السودان دولة شقيقة وتجمعنا علاقات أخوية في كافة المجالات، موضحا أن السودان من أكثر الدول التي تجتمع مع مصر في اللجان المشتركة في جميع المجالات.

 

وأوضح أن قمة الغد تعد نقلة كبيرة للسودان، مضيفا أن قمة الغد تعتبر احتفالا بعودة السودان ودعم السودان في المرحلة التي يمر بها من خلال شقين أحدهما سياسي وآخر اقتصادي.

 

وأضاف أن القمة ستشهد التركيز على حشد الموارد لدعم السودان من خلال المؤسسات الدولية خاصة في القطاعات ذات الافضلية في السودان، منوها إلى أن تسوية ديون السودان الدولية يعد من أهم محاور الغد والتي توليها مصر اهتماما كبيرا.

 

وكشف عن أن قمة الغد من المتوقع أن تضمن خطة للتعامل مع ديون السودان، وفيما يخص قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية أوضح أن الدول الأفريقية تأثرت بشكل كبير منذ جائحة كورونا.
 

وأشار إلى أن دعم الاقتصاديات بدأ منذ عام 2020 من أجل تسوية أو إعدام الديون الخاصة بالدول الأكثر فقرا، موضحا أن القمة ستركز على سبل تدفق المزيد من الاستثمارات داخل الدول الأفريقية.
 

ولفت إلى أن القمة ستشهد التركيز على مكافحة فيروس كورونا وتوصيل اللقاحات إلى الدول الأفريقية.

 

ونوه إلى أن غدا سيكون هناك قمة بين الرئيسين السيسي وماكرون وستتناول الحديث عن العلاقات المصرية الفرنسية، مشددا على أن الاستثمارات الفرنسية من أكثر الاستثمارات الأوروبية المتواجدة في مصر، بالإضافة إلى الحديث عن الأوضاع في فلسطين.

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