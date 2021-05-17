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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوامع الإسكندرية تستقبل 86776 طن قمح حتى الآن

توريد الأقماح
توريد الأقماح

قال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، اليوم، إن لجان استقبال القمح المحلي استقبلت ٨٦٧٧٦.١٥٣ طن قمح حتى الآن.

وأضاف "سعد الله"، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية استعدت بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة، طبقًا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية ، وجهزت المديرية صومعة برج العرب وكينج مريوط والعامرية والصبحية، إضافة إلى هناجر الأرض الزراعية وشونة القطن.

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وقد أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة استعداداتها لموسم توريد القمح المحلي، بتشكيل عدد ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة من المزارعين.

وأفادت مديرية التموين بالإسكندرية في بيان لها أمس الثلاثاء أن اللجان يترأسها عضو من مديرية التموين وبعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة.

وأضاف البيان أن المديرية شكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية بعض العاملين المعنيين.

ومن المقرر توريد الأقماح إلى صومعة برج العرب التي تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة مجمع السلام التي تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة الكينج مريوط والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن.

ومن المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا من العام ٧٤٧٠٢ فدان.

وأشار البيان إلى أن العاملين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أماني حلمي وفريق العمل التابع لها يعملون على قدم وساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام ولضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

وزاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة حيث يبلغ سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها ودرجة النقاوة ٢٣ قيراطا بسعر ٧١٥ جنيها للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيهات للأردب.

يذكر أن موسم توريد القمح يبدأ من ١٥ ابريل وحتى ١٥ يوليو إلا أنه هذا العام سيبدأ بالوجه البحري يوم ٢٠ أبريل بقرار وزاري ويمتد لمدة ٣ أشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.

ووفقًا لتوجيهات وكيل الوزارة المحاسب محمد سعدلله، اتخذ قسم صيانة الحبوب ولجان الاستقبال إجراءات احترازية صحية مشددة في ظل استمرار فيروس كورونا المستجد لتأمين العاملين والمترددين على أماكن التوريد.

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