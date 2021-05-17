شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

انتشرت صور ومقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاحتشاد أعداد ضخمة من السيارات على الحدود بين المملكة العربية السعودية والبحرين.

تظهر في الصور والمقاطع، طوابير السيارات وقد احتشدت على جسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية والبحرين.

وجاء احتشاد السيارات على حدود السعودية، قبل ساعات من بدء سريان قرار رفع تعليق السفر إلى الخارج، في انتظار العبور إلى البحرين.

ووفقًا المقاطع فقد اصطفت السيارات أمام نقاط التفتيش على جسر الملك فهد، قبل ساعات من السماح لها بالعبور من السعودية إلى البحرين.

تسمح البحرين بدخول المسافرين المحصنين والمتعافين من فيروس كورونا من دول مجلس التعاون، ويتم إلغاء الفحص عند الوصول.

كما لا يسري قرار إلغاء فحص المسافرين على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المحصنين وغير المتعافين.