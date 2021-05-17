عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا فريد شوقي تنعي الفنانة نادية العراقية

صدى البلد

‬‏‪نعت الفنانة رانيا فريد شوقي الفنانة نادية العراقية ، التي توفيت صباح امس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد 
 

ونشرت رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للراحله وعلقت قائلة "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

 

وتوفيت الفنانة نادية العراقية ،امس الاحد، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

 

وأعلنت ابنتها مي محروس ، الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت: "ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".

وكانت نادية العراقية قد دخلت العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية، وكانت ابنة نادية العراقية قالت أن حالة والدتها تدهورت نتيجة التعسف والتأخير في إجراءات نقلها إلى المستشفى، وذكرت أنها تمر بحالة نفسية سيئة لشعورها أنه لا أحد يتذكرها ولا يعرض عليها أي أدوار.

رانيا فريد شوقي فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا الفنانة نادية العراقية كورونا

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى الأمم المتحدة: قضية فلسطين هي قضية مصر والعرب

مفيش مبرر لكل الضغط ده.. خالد الغندور يعلق على جدول مباريات الزمالك بالدوري والكأس

شاهد.. احتشاد عدد كبير من السيارات على حدود السعودية.. إليك السبب

إجراء فحص كورونا للمسافرين عبر معبر رفح

4 حافلات تنقل 715 فلسطينيا.. مصر تستعد لاستقبال أول فوج يعبر رفح

بايدن: نؤمن بأن الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون بالتساوي العيش في أمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

سامي قمصان : موسيماني يحتاج إلى الوقت.. وأفشة والسولية تعرضا لإغماء بعد مباراة صن داونز

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ