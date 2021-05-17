رانيا فريد شوقي تنعي الفنانة نادية العراقية

‬‏‪نعت الفنانة رانيا فريد شوقي الفنانة نادية العراقية ، التي توفيت صباح امس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد



ونشرت رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للراحله وعلقت قائلة "البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".





وتوفيت الفنانة نادية العراقية ،امس الاحد، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت ابنتها مي محروس ، الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت: "ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".

وكانت نادية العراقية قد دخلت العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية، وكانت ابنة نادية العراقية قالت أن حالة والدتها تدهورت نتيجة التعسف والتأخير في إجراءات نقلها إلى المستشفى، وذكرت أنها تمر بحالة نفسية سيئة لشعورها أنه لا أحد يتذكرها ولا يعرض عليها أي أدوار.