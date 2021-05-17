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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم وقفة رجالة لـ ماجد الكدواني يحصد 13 ألف جنيه

صدى البلد

حقق فيلم «وقفة رجالة» للفنان ماجد الكدواني، إيراداً -أمس الاحد وصل إلى 13 الف وهو معروض قبل بدء موسم أفلام العيد.

ملخص أحداث فيلم وقفة رجالة

"وقفة رجالة" تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.


أبطال فيلم وقفة رجالة 


بدأ عرض الفيلم في منتصف يناير الحالى، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل، التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

ثالث أيام العيد .. فيلم وقفة رجالة لـ ماجد الكدواني يحصد 22 ألف جنيه

أول أيام العيد.. فيلم وقفة رجالة لـ ماجد الكدواني يحصد 18 ألف جنيه


آخر أعمال ماجد الكدواني الفنية 


وشارك الفنان ماجد الكدواني، مؤخرًا في مسلسل الأختيار 2، في حلقاته الأخيرة، حيث جسد دور رئيس جهاز الأمن الوطني، ليأتي بعد الفنان رياض الخولي، الذي جسد نفس المنصب بالمسلسل.


قال الفنان ماجد الكدواني، إن سبب تألقه في مسلسل الاختيار 2 ، هو المجهود المبذول من قبل المخرج بيتر ميمي ، والمؤلف هاني سرحان ، والفنان أحمد مكي ، وكريم عبد العزيز ، قائلاً :" بذل معايا طاقة رهيبة " ، بالإضافة إلى باقي الفنانين، وطاقم التصوير ، وكافة القائمين على المسلسل .


وأضاف " الكدواني " في مداخلة هاتفية على فضائية " الأولى " ، قائلاً: " إدوني معلومات كتيرة ، وطريقة معينة في الإلقاء ، ومن الناحية النفسية كمان ساعدوني".


وتابع الفنان: "وانا حاولت بقدر الإمكان أكون مُلم بكل المعلومات اللي غذوني بها ديه، عشان أظهرها في شكل مشهد يليق بالمسلسل ، والحمدلله نجحت ، وده بفضل ربنا".


وأردف: فيه كيميا بيني وبين كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ورصيد من حب الناس، والحمدلله الذكريات الجميلة اللي بينا والشغل اللي عملناه مع بعض، دايما ناجح سبحان الله ، وعلق في أذهان الجمهور".


وكشف أسرارا عن المشهد الذي قام بتمثيله في مسلسل الأختيار 2 ، قائلاً: "أنا لم أقابل الشخصية الحقيقة للواء مراد، بس أعتقد هو رئيس جهاز الأمن الوطني حالياً".


واستطرد: "اللي اتقالي إني بجسد شخصية لواء جديد، وبفكر جديد في جهاز الأمن الوطني، لكن معنديش علم بالشخصية الحقيقية ايه هي ، ولا اسمه ولا شكله".
واختتم " الكدواني" حديثه ، قائلاً: "نحن نقدم رسالة للناس وسنقف يوما ما، وسنسأل أمام الله عن ما قدمناه للجمهور"

 

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