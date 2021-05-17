شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام. .

إذا كنت مولودا في يوم 17 مايو تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها على الأنترنت إن ذلك يعني أنك من موليد برج الثور وهو من الأبراج التي تتمتع بقوة الشخصية والسيطرة، كما أن الأغلبية من مواليد برج الثور لديهم مقدام من العند، مهما كلفهم الأمر من مشقة، ولكن يظل العند صفة مسيطرة عليهم.

وقالت خبيرة الابراج عبير فؤاد إذا كنت مولودا في يوم 17 مايو فإن ذلك يعني أيضا أنك طموح ومحدد وتملك كل الطاقة والإصرار لإثبات نفسك وفرض نفوذك.. لديك رشاقة اجتماعية ولديك ولع بالسفر والرحلات.

نصيحة :

عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

عليك أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.