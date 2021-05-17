عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الجزائري يقتل موريتانيا ويجرح آخر

صدى البلد

لقي منقب موريتاني عن الذهب حتفه وجرح آخر جراء قصف الجيش الجزائري لقافلة من المنقبين الموريتانيين عبرت الحدود إلى داخل التراب الجزائري.


وقالت الحكومة الموريتانية - وفق بيان أصدرته اليوم - إنها تلقت معلومات عن الحادثة التي وقعت اليوم الأحد على الحدود الموريتانية الجزائرية، من الجانب الجزائري، إثر عبور مجموعة من المنقبين عن الذهب يتألف من 6 سيارات الحدود باتجاه الجزائر.


وأضاف البيان أن الجيش الجزائري، بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية تحذيرية ومواصلة الموكب التقدم ، قام بتعطيل أربع من هذه المركبات فيما تمكنت مركبتان من العودة نحو الحدود الموريتانية، مما تسبب في إصابة شخصين ، توفي أحدهما متأثرا بجراحه فيما بعد.


وأشار البيان إلى أن المصاب الثاني يخضع حاليا للعلاج في الجزائر، وحياته ليست في خطر، أما الشخص الثالث فقد خرج سالما، وسيُسلم لقائد المنطقة العسكرية الثانية بعد غد على هامش اجتماع بين السلطات العسكرية في المنطقة.


ودعا البيان جميع المواطنين إلى ضرورة تجنب المناطق الحدودية، التي غالبًا ما تكون مناطق عسكرية حساسة، وأن يحرصوا قبل كل شيء على البقاء في دائرة التراب الموريتاني.
 

الجيش الجزائري الحكومة الموريتانية الجزائر

ترشيحاتنا

سامي قمصان : موسيماني يحتاج إلى الوقت.. وأفشة والسولية تعرضا لإغماء بعد مباراة صن داونز

أدعية تقويك على الاستيقاظ لصلاة الفجر

قائد اليونيفيل: ننسق مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي لضمان بقاء الوضع مستقرا على الحدود

وزير الإعلام اليمني يدين استهداف مليشيا الحوثي سوقًا شعبية في مدينة الحديدة

الأمن العراقي يلقي القبض على مسؤولي التفخيخ والاقتحامات في تنظيم داعش الإرهابي

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

رسميا.. رفع تعليق سفر المواطنين في السعودية إلى الخارج

تبدأ اليوم الاثنين.. مواعيد عمل البنوك والبريد الجديدة بعد عيد الفطر

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد إجازة عيد الفطر.. تفاصيل

تعرف على القرارات النارية لمجلس إدارة الأهلي .. وموقف حسام غالي منها

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل جهاز حسام حسن عن قلعة زعيم الثغر

رد مفاجئ.. كيف علق أمير كرارة على هجوم مها أحمد عليه؟

أول تعليق من حمدي النقاز على هزيمة الترجي بثنائية أمام شباب بلوزداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زفافه بـ 5 أيام.. وفاة عريس نتيجة إصابته بكورونا.. صور

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب من باريس: «السيسي في فرنسا» .. تجسيد لمكانة وثقل مصر

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

اﻟﻤﺰﻳﺪ