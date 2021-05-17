وزير الإعلام اليمني يدين استهداف مليشيا الحوثي سوقًا شعبية في مدينة الحديدة

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني بأشد العبارات جريمة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية مطعمًا في سوق الطايف الشعبية بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، وذلك بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، لحظة اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين، مما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة خمسة مدنيين بجروح متفاوتة.



و‏قال الإرياني -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- إن الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير وزارعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيون من الأطفال والنساء.



‏وطالب الإرياني المبعوث الأممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بإدانة هذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا سافرا لاتفاق ستوكهولم، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين الأبرياء للمحاسبة.



واتفاق الحديدة هو اتفاق على عقد هدنة في محافظة الحديدة اليمنية، في إطار جهود لمحاولة حل الأزمة اليمنية، وقد عقد الاتفاق في ستوكهولم عاصمة السويد، تحت رعاية الأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2018.