أبرز تصريحات متحدث الرئاسة.. قمة دعم السودان تستهدف مساعدة الخرطوم وبحث الأوضاع في فلسطين

صرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة بالعديد من التصريحات المهمة حول زيارة الرئيس السيسي لـ فرنسا..كما أوضح الملفات التي ستتطرح في قمة اليوم بين الرئيس السيسي وماكرون..





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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تلعب دورا هاما في القضايا الأفريقية والشأن السوداني، ولهذا حرص الرئيس الفرنسي على دعوة الرئيس السيسي لحضور قمة الغد.



وأكد “بسام راضي” خلال حواره على أن السودان دولة شقيقة وتجمعنا علاقات أخوية في كافة المجالات، موضحا أن السودان من أكثر الدول التي تجتمع مع مصر في اللجان المشتركة في جميع المجالات.



وأشار إلى أن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا ستتناول 3 محاور خاصة بالسودان، أولها الترحيب بعودة السودان كعضو فاعل في المجتمع الدولي يتمتع بجميع العلاقات بشكل طبيعي، إضافة إلى دعم السودان اقتصاديا وحشد الموارد الدولية الخاصة بعملية التنمية في السودان، وإعادة جدولة وتسوية الديون السودانية لدي المؤسسات الدولية المانحة".



وتابع "قمة الرئيس السيسي وماكرون غدا ستتناول 3 محاور خاصة بالسودان، أولها تعتبر بمثابة ترحيب لعودة السودان عضو فاعل في المجتمع الدولي يتمتع بجميع العلاقات بشكل طبيعي، إضافة إلى دعم السودان اقتصاديا وحشد الموارد الدولية الخاصة بعملية التنمية في السودان، وإعادة جدولة وتسوية الديون السودانية لدي المؤسسات الدولية المانحة".