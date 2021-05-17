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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامي قمصان : موسيماني يحتاج إلى الوقت.. وأفشة والسولية تعرضا لإغماء بعد مباراة صن داونز

صدى البلد

علق سامي قمصان المدرب المساعد في الأهلي عن اتهام البعلض لسوء اداء الفريق تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

وقال قمصان عبر أون تايم سبورتس 1: "قد يكون الأداء ليس الأفضل، لكن المهم تحقيق نتيجة جيدة في الأدوار الإقصائية".

وأضاف: "الأهلي بطل ويدافع عن لقبه، ونواجه فريقا مميزا وقدراته جيدة وتم تكوينه منذ 8 سنوات، موسيماني هو الذي أسس هذا الفريق وقد تكلم مع لاعبينا قبل الماتش عن ذلك، هو يحفظ كل لاعبيهم وتغييراتهم ويعرف مدربهم لأنه كان مساعده".

وتابع: "لن أدافع عن موسيماني أو شكل الفريق، لكن دعونا نتساءل كم مباراة لعبها موسيماني بالتشكيل الأساسي منذ قدومه؟ عانى من إصابات وضغوطات عديدة ولعب في بطولات كثيرة".

وواصل: "رغم كل ذلك النتائج مُرضية جدا وهذا الأهم في كرة القدم، وارد أن يكون الأداء سيئا، لكن في كثير من الأوقات نلعب دون 5 أو 6 لاعبين".

وأكمل: "بعض اللاعبين لم يشاركوا منذ فترة طويلة مثل سعد سمير الذي ابتعد عن الملاعب لمدة عامين وشارك و(كتّر خيره) ظهوره بهذا المستوى".

وشدد: "موسيماني يحتاج إلى الوقت مثلما حدث في صنداونز عندما نجح في تكوين فريق خلال عدة سنوات".

وأوضح: "الأهلي مطالب بالمنافسة على كل البطولات وهذا صعب جدا، بعد مباراة صنداونز تعرض عمرو السولية وأفشة لحالة إغماء من شدة الإجهاد".

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