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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 حافلات تنقل 715 فلسطينيا.. مصر تستعد لاستقبال أول فوج يعبر رفح

فتح معبر رفح
فتح معبر رفح

كشفت مصادر أمنية، عن استقبال الفوج الفلسطيني الاول من مصابي غزة ومرافقيهم، خلال ساعات، بعد فتح معبر رفح.


وقالت المصادر في تصريحات خاصة، تم تجهيز 4 حافلات لنقل 715 فلسطيني ضمن الفوج الاول لعبور رفح.


أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية الفلسطينية عن مواعيد إجراء فحص كورونا للمسافرين عبر معبر رفح بباقي حافلات الكشف الجديد رقم (2021/17).


تبدأ مواعيد الفحص، اليوم الإثنين، لركاب الحافلات من (3-5)، بدءاً من الساعة 9 صباحاً، والثلاثاء لركاب الحافلات من (6-8).


وذلك في عدد من المراكز الصحية وهي مركز شهداء جباليا بالشمال، مركز شهداء الشيخ رضوان بغزة، مركز دير البلح، مركز الأمل الصحي بخانيوس، مركز شهداء رفح برفح.


من جهتها كشفت مصادر رسمية، رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات المصرية، بالاضافة الي توفير اماكن بنزل الشباب بالمحافظات لاستقبال مرافقي المصابين.


اشارت المصادر الي توفير كل المستلزمات الطبية والمعيشية لاهالي غزة، كما توافد مئات الاهالي بسيناء لبنوك الدم للتبرع بالدم لتوفير جميع الفصائل للمصابين.

 

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وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بعدد من مستشفياتها، ضمن خطة الدولة المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين قطاع غزة، حال الاحتياج لهم بدخول الأراضي المصرية للعلاج على أن يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت الهيئة في بيان سابق، أنه تم رفع درجة الاستعداد بـ 3 منشآت صحية تابعين للهيئة، هي: "المجمع الطبي بالإسماعيلية، مستشفى أبو خليفة، مستشفى ٣٠ يونيو"، فيما تم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض بهذه المنشآت الطبية استعدادا لاستقبال القادمين من قطاع غزة للعلاج.
وقالت الهيئة إن المستشفيات التي تم تحديدها لاستقبال المصابين القادمين من غزة جاهزة لاستقبال المصابين على خلفية اعتداءات المسجد الأقصى، لافتًة إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الثلاثة بإضافة كوادر جديدة وتأمين مخزون الدم داخل هذه المستشفيات والتأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات الطبية اللازمة للعلاج والتعامل السريع مع المصابين.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية أن المستشفيات علي أتم استعدادات لاستقبال المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم ضمن خطط الدولة وتوجيهات الحكومة، مشيرًا إلي أن ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتابع : وجهت برفع الاستعدادات وتأمين مخزون الدم والمستلزمات الطبية وتوفير الكوادر الطبية مع الحرص الكامل على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وتابع السبكي: منظومة التأمين الصحي الشامل أثبتت قدرتها على مواجهة أي تحديات تتعلق بالجوائج والأزمات الصحية فضلًا عن تحمل التبعات الصحية والعلاجية التى تتعلق بالأحدات الطارئة.
مصابي غزة، الإسماعيلية، شمال سيناء، الاسعاف، المستلزمات الطبي

مصادر امنية مصابي غزة فتح معبر رفح الفوج الفلسطيني الهيئة العامة للمعابر والحدود

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