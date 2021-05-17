استمرار الحملات المكثفة بمدن الأقصر للتأكد من تطبيق قرارات رئيس الوزراء لمواجهة كورونا

واصلت محافظة الأقصر، لليوم الحادي عشر على التوالي، التأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال رئيس مركز ومدينة أرمنت عبد الله عاشور، إن جميع المحال انتظمت في مواعيد الغلق طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالمدينة والقرى بالكامل في المواعيد المحددة، فيما تم ضبط 15 مواطنا غير ملتزمين بارتداء الكمامة الطبية، وتم التصالح الفوري معهم.



وأكد عاشور، تكثيف المتابعة الدورية لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيها بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة.



وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة مساء أمس، على المحال التجارية والمقاهي، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام، وذلك بمشاركة مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب اللواء عبد المجيد رضوان، ومأمور مركز شرطة إسنا العميد محمد أبو عايد، ورصدت الحملة التزام عدد من المحال التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، في حين تم ضبط 5 محال تجارية مخالفة لقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير 9 محاضر إشغال طريق، ومحضرين لبائعين متجولين، و3 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 17 إزالة إدارية، وتحرير 4 محاضر مضبوطات متنوعة، كما تم ضبط 10 مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنون التصالح الفوري، وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيها).



وقاد رئيس مركز ومدينة القرنة علاء عبد الجابر، حملة مكبرة مساء أمس، استهدفت مدينة القرنة وقرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



وأسفرت الحملة عن تحرير محضر مخالفة لمحل تجاري لاستمراره في العمل بعد توقيت الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم خلال الحملة تحرير 15 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وطلب المواطنون التصالح الفوري ودفع الغرامة المقررة (50 جنيها)، وكذلك تم تحرير 12 محضر نظافة، و9 محاضر إشغالات، ومحضر مخالفة للشروط البيئية، وفض تجمع للمواطنين.



وشنت السلطات المحلية لمركز ومدينة الزينية، بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر غلق، و4 محاضر نظافة، و6 محاضر عدم ارتداء كمامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفي السياق ذاته، أثناء مرور نائب رئيس مركز ومدينة الزينية على أملاك الدولة، لاحظ تعدي أحد المواطنين على طريق محور السوفتيل على مساحة 4 قراريط، وتم تحرير محضر، وتمت إعادة الشيء إلى أصله بمعرفة المواطن المتعدي.



وفي سياق منفصل، نشب حريق على طريق مصر أسوان في الأشجار، وتمت السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية، وتم توصيل التيار الكهربائي بعد الانتهاء من إخماد الحريق.



وقاد رئيس مدينة الأقصر طارق لطفي حملة موسعة داخل مدينة الأقصر لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.



كما تابع رئيس مدينة الأقصر حملات النظافة الشاملة وأعمال التعقيم والتطهير داخل المدينة، التي تتم منذ صباح اليوم الأحد، والتي استهدفت طريق منشأة العماري العمومي وطريق السوفتيل الجديد وجامع الرحمة بالفاخورة وملعب نجع العرب وطريق الزناقطة العمومي وطريق المطار والعوابد وأبوحسونة والقباحي الشرقي بحي المطار، وشارع الجولي فيل وتفرعاته وجزيرة العوامية وخالد بن الوليد بحي جنوب.



كما تابع لطفي أعمال تنفيذ حملة النظافة والتعقيم بالوردية المسائية بشارع 25 بالسواقي وتفرعاته وشارع سيالة بدران ونزلة جامع عبد الكريم، ونظافة وتعقيم شارع صلاح سالم الشرقي، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة، كما تمت متابعة نظافة وتعقيم الممشى السياحي والكورنيش، وذلك لليوم الرابع على التوالي خلال فترة العيد.



وأسفرت الحملات المكثفة عن رفع 30 طنا من الأتربة والتراكمات، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.