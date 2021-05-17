طارق يحيي : لن نلعب مباراة فاصلة أمام الأهلي.. إحنا كنا بنلعب على لائحة معروفة

علق طارق يحيى، مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة نهائية وفاصلة بين الأهلى والزمالك مواليد 1999 في 26 مايو الجاري.

قال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم: "إحنا كنا بنلعب على لائحة معروفة قبل انطلاق المسابقة، ولما تساوى القطبين في النقاط شُرعت لائحة جديدة دون إبلاغنا بها قبل وأثناء الموسم".

وتابع "الجميع يعلم اللائحة بما فيهم الأهلي، بدليل أن الموقع الرسمي للأهلي استعرض اللائحة في تقديمه المباراة، والبطل الحقيقي هو نادي الزمالك".

وواصل: "اللائحة لا يوجد بها مباراة فاصلة، وبعد المباراة الأخيرة اتوقف عندي 7 لاعبين من الزمالك، كما أن الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة كان يقول إن التأجيل لأجل مسمى".

وأضاف: "لن نلعب مباراة فاصلة أمام الأهلي، وسنقدم توصية لمجلس الإدارة بعدم خوض المباراة، ومعندناش مشكلة إن الاتحاد الكرة يتوج الأهلي والزمالك بالبطولة معًا، لأن اللائحة تقول إنه حال تساوى فريقين في جميع البنوط والشروط يقتسمان البطولة".