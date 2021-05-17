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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة تنعي الفنانة نادية العراقية

صدى البلد

‪نعت الفنانة زينة، الفنانة نادية العراقية ، التي توقيت صالح امس بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد 
 

ونشرت زينة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة للراحله وعلقت قائلة "‬‏‪الله يرحمك ويصبر ولادك وكل حبايبك 
ارجوا الدعاء لها بالرحمة والمغفرة ".
 

وتوفيت الفنانة نادية العراقية، امس الاحد، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا.

 

وأعلنت ابنتها مي محروس ، الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت: "ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".

وكانت نادية العراقية قد دخلت العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية، وكانت ابنة نادية العراقية قالت أن حالة والدتها تدهورت نتيجة التعسف والتأخير في إجراءات نقلها إلى المستشفى، وذكرت أنها تمر بحالة نفسية سيئة لشعورها أنه لا أحد يتذكرها ولا يعرض عليها أي أدوار.

 

فيروس كورونا العناية المركزة فيروس كورونا الفنانة نادية العراقية زينة

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