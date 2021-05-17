هنية يتصل بشيخ الأزهر.. الفلسطينيون صامدون وسنواصل حماية الأقصى والمقدسات

تلقى شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام أحمد الطيب، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، وذلك للحديث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن حركة حماس أن: "هنية هاتف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث استعرض مع فضيلته ما قامت وتقوم به قوات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى المبارك المحتلة، والجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة بحق الأطفال والنساء والمدنيين".

وأضافت: "جاء هذا الاتصال في وقت تقوم المقاومة فيه بدورها وواجبها وتدافع عن مقدسات الأمة وعن شعبنا الفلسطيني".

وتابعت: "أكد هنية على صمود الشعب الفلسطيني، وأنه سيواصل حماية الأقصى والمقدسات، مشددا على أن الاحتلال أخطأ خطأ جسيما فيما كان ينوي القيام به في مدينة القدس لأنه لم يدرك ما قلنا وكررناه أن شعبنا سيدافع عن الأقصى وبكل قوة، وهو ما يحدث فعليا في كل مدن فلسطين وخاصة من غزة التي ناداها أهل القدس فلبت النداء".

وذكرت أن هنية: "أشاد بالمواقف المصرية التي اتخذت لدعم صمود الشعب الفلسطيني والدور الذي تقوم به لوقف العدوان ولجم الاحتلال وفتح المعبر واستقبال الجرحى وإدخال المساعدات".

كما أشاد بالموقف الإسلامي الذي أطلقه فضيلة شيخ الأزهر وإسناده لصمود الشعب الفلسطيني ودعمه لقضية القدس التي تشكل قضية الأمة المركزية.