4 عادات غير متوقعه وراء ألم الظهر

أشياء عديدة قد تسبب آلام أسفل الظهر فإذا كنت تعانى من ألم الظهر إليك أبرز العادات اليومية التي تبدو غير ضارة ولكنها تسبب ألم فى الظهر وفقا لموقع برايت سايد

1. ترتدي التنانير الضيقة والكعب العالي.





يمكن أن تسبب التنانير الضيقة تقيد حركة الرجلين مما يسبب إجهاد العمود الفقري. يحدث الشيء نفسه عندما ترتدي زوجًا من الكعب العالي: تضع هذه الأحذية قدميك على ارتفاع غير طبيعي ، مما يؤدي بدوره إلى تحريك عضلات أسفل ظهرك لذا اختر التنانير التي تسمح لساقيك بالتحرك بحرية ، واختر الأحذية ذات الكعب الذي يقل عن 2 بوصة.

2. تناول الكثير من الصودا



إن احتساء المشروبات السكرية ليس الطريقة الصحية للحفاظ على طاقتك ، بالإضافة إلى العديد من المخاطر الصحية الأخرى ، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الم الظهر أيضًا. يمكن أن تؤدي عادة شرب الصودا السكرية إلى حصوات الكلى التي يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا في ظهرك .

يؤدي شرب المشروبات الغازية أيضًا إلى كثرة الغازات في الجهاز الهضمي ، والضغط على العمود الفقري.

3. التوتر



عندما يفرز جسمك هرمونات التوتر ، فإنه يتسبب في شد عضلاتك ب يؤدي التوتر في عضلاتك بدوره إلى إحساس مؤلم في رقبتك وكتفيك وظهرك. وقد الدراسات أظهرت أن بما في ذلك الاسترخاء في روتينك اليومي يمكن أن تحسن بشكل فعال آلام الظهر.

4. استخدام وسادة خاطئة.



تضع معظم الوسائد رأسك في وضع غير طبيعي ، مما يضغط على رقبتك وعمودك الفقري ، مما يسبب الألم وقلة النوم وألم أسفل الظهر